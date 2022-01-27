Немецкий политолог назвал обязательное условие для безопасности Европы

Немецкий политолог, экс-дипломат Хуберт Тилике в четверг, 27 января, в интервью «Известиям» заявил, что не видит прямой угрозы войны со стороны Москвы, а а безопасность в Европе возможна только с Россией.

«Безопасность европейских стран возможна только с Россией, а не без нее или с противоположным настроем. Нужно помнить об этом. Если посмотреть на историю, на войну, то у Германии особенно плачевный опыт в Первой мировой. Все помнят Гитлеровскую Германию. Это стоило миллионов жертв. Сейчас я не вижу прямой угрозы войны», — отметил эксперт.

В тоже время он подчеркнул, что военные действия между странами нельзя допустить.

«Россия не имеет намерения заходить так далеко. В Германии и Европе раздувают истерию, что грозит война. И с этим нужно что-то делать. Ведь намерение Москвы — не вести войну, а показать, что Россия в строю, на мировой сцене. Как сказал когда-то бывший президент США Барак Обама: «Россию надо видеть, как часть в партнерстве по вопросу безопасности в Европе. С РФ нужно сотрудничать», — напомнил политолог.

Тилике подчеркнул, что Европе не нужна эскалация, хотя некоторые представители власти, «хотят начать ссориться с Россией» и поэтому постоянно подвергают ее критике. Он также заметил, что в истории есть моменты, на которых стоит поучиться, например, случившийся 60 лет назад Карибский кризис. По словам бывшего дипломата, такое не должно повториться.

«Думаю, что сегодня мощные силы, поэтому повторения не будет. А тогда была особая ситуация, разрешившаяся только благодаря тому, что обе стороны пошли навстречу друг другу. Хрущев и Кеннеди решили положить этому конец. Такого снова не будет, но вопрос в том, как далеко могут пойти обе стороны», — заметил он.

Эксперт предположил, что если обе стороны пойдут на уступки, то найдутся идеи, как не зайти так далеко.

«У нас ограниченные силы влияния, мы следим за ситуацией, написали это обращение. Как эксперты и просто люди, которые признают Россию в качестве важной силы, мы должны делать что-то для хорошего сотрудничества с РФ, нужно говорить, реагировать. Как эксперты, бывшие дипломаты мы видим, что надо действовать, что-то делать, так больше не может продолжаться», — заключил Тилике, добавив, что необходимо искать мирное решение ситуации на основе переговоров и сотрудничества.

Ранее, 25 января, немецкие политологи, экс-депутаты бундестага, военные и дипломаты в отставке подписались под письмом «Во имя политики безопасности Германии на службе мира». Оно призывает ФРГ и Европу сменить конфронтацию на диалог с Россией, который выгоден всем сторонам. Подписанты подчеркивают, что Германия в силу своего географического положения и военно-политической роли внутри ЕС и НАТО может сыграть важную роль, поэтому страна стоит перед выбором: разжечь конфликт или погасить его пламя.

Официальный представитель Пентагона Джон Кирби 26 января заявил, что Соединенные Штаты полагают, что дипломатические возможности разрешения кризиса вокруг Украины для Запада и России еще не исчерпаны. Он подчеркнул, что нет оснований для того, чтобы считать конфликт или санкции в отношении Москвы из-за ситуации на Украине неминуемыми.

В последние недели в ряде западных СМИ появлялись статьи о якобы планах вторжения РФ на Украину. Так, 7 января The New York Times составила и опубликовала карту с якобы расположением российских войск вдоль границы с Украиной. Москва неоднократно отвергала подобные данные. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков отмечал, что у Москвы никаких намерений напасть на Украину нет и быть не может.