Более 40 экспертов ФРГ назвали путь к договоренности между НАТО и РФ

Немецкие политологи, экс-депутаты бундестага, военные и дипломаты в отставке подписались под письмом «Во имя политики безопасности Германии на службе мира». Оно призывает ФРГ и Европу сменить конфронтацию на диалог с Россией, который выгоден всем сторонам. Письмо 25 января опубликовала «Российская газета».

«Снизить остроту конфликта между НАТО и Россией, в центре которого в настоящее время находится украинский конфликт, можно только через гарантии безопасности для всех вовлеченных государств и выстраивание доверия между НАТО и ее партнерами, Украиной и Россией и всеми остальными европейскими государствами», — уверены более 40 немецких экспертов и государственных деятелей, подписавших письмо.

Специалисты из Германии в своем обращении ссылаются на опубликованное 14 января на портале zeit.de письмо ряда «экспертов» по Восточной Европе и политике безопасности с требованием к правительству Германии вести более агрессивную политику в отношении России.

«Они призывают к ледниковому периоду, новой холодной войне, экономическому шантажу, политике конфронтации Германии в отношении России, ориентированной на силу, для подпитки конфликта на Украине и продолжающегося расширения НАТО вплоть до границ России. Дипломатические средства мирного урегулирования конфликтов и укрепления взаимного доверия считаются «пустословными или символическими», реакция Берлина «осуждена» и названа провоцирующей дальнейшие «выходки Кремля», — пишут сторонники диалога с Москвой.

Они объясняют, что заверения в нерасширении НАТО на Восток в 1990 году были частью общих договоренностей об окончании холодной войны. Но после подписания Парижской хартии общеевропейского пространства мира и безопасности с Россией вместе не появилось, так как США во главе с Бушем-старшим (1989–1993) пошли другим путем.

«В итоге страны Запада «присягнули» Североатлантическому альянсу. Ситуация с безопасностью после окончания холодной войны ухудшилась. Во-первых, это связано с военным дисбалансом, во-вторых — с постоянным продвижением НАТО в сторону российских границ, а в-третьих — с расторжением международных соглашений о безопасности», — делают вывод немецкие эксперты.

Они подчеркивают, что Германия в силу своего географического положения и военно-политической роли внутри ЕС и НАТО может сыграть важную роль, поэтому страна стоит перед выбором: разжечь конфликт или погасить его пламя.

«Требование, чтобы Германия усилила давление на Россию, еще больше подчиняет немецкую внешнюю политику американской. Так называемый «конфликт между Западом/Европой и Россией» всегда был конфликтом между США и Россией. <...> Для Германии и Евросоюза предпочтительнее Россия, которая сумела консолидироваться. Западная политика конфронтации с РФ, скорее, отвечает интересам и стремлению США держать Западную Европу под контролем, нежели немецким и европейским интересам. <...> Поэтому мы требуем от нового правительства ФРГ обратить взоры к столпам политики мира Вилли Брандта и Эгона Бара. Безопасность для Германии и ЕС возможна лишь сообща с Россией», — подчеркивают авторы обращения за диалог с Россией.

Североатлантический альянс не может предоставить гарантии нерасширения, однако пока в повестке нет вопроса о принятии в НАТО стран Восточной Европы, заявил 23 января канцлер Германии Олаф Шольц. Он заявил, что требование РФ непонятно, так как обозначенной повестки о принятии в альянс новых стран нет.

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков отметил 19 января, что сценарий моратория на расширение НАТО неприемлем для России. По словам дипломата, РФ не может в этот раз «удовлетвориться очередной обманкой, пустышкой» стран Запада, как это случалось раньше. МИД призвал дать четкие гарантии нерасширения альянса и невступления в него Украины.