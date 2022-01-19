МИД РФ заявил о неприемлемости временного моратория на расширение НАТО

Сценарий моратория на расширение Североатлантического альянса (НАТО) неприемлем для России. Об этом в среду, 19 января, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, выступая на площадке дискуссионного клуба «Валдай».

«Нет, этот сценарий неприемлем, нам нужны юридически обязывающие правовые гарантии нерасширения НАТО в договорной форме — в форме двустороннего договора с США и в форме многостороннего соглашения с НАТО», — сообщил Рябков.

По словам дипломата, РФ не может в этот раз «удовлетвориться очередной обманкой, очередной соской-пустышкой» стран Запада, как это случалось раньше. Он подчеркнул, что Москве необходимы «железные, стопроцентные гарантии нерасширения НАТО».

Замглавы МИДа добавил, что Россия будет делать всё возможное дипломатическими средствами, чтобы не допустить вступления Украины в альянс.

«Это то, что находится в центре интересов безопасности России. И мы сделаем всё возможное, чтобы обратить эту ситуацию вспять, ребалансировать эту ситуацию по дипломатическим каналам. И проекты решения, которые были предложены США, предлагают путь вперед — найти дипломатическое решение», — отметил Рябков.

Кроме того, Рябков заявил, что ситуация в области европейской безопасности по вине Вашингтона и НАТО стала критической. Он отметил, что США и НАТО используют Украину как рычаг давления на Москву. В столицах стран альянса выдвигают необоснованные претензии к РФ, заключил Рябков.

14 января глава МИД России Сергей Лавров отметил, что существуют основания полагать, что НАТО в ближайшие месяцы может начать наращивать силы рядом с Россией под предлогом ситуации на Украине. При этом министр отметил, что РФ никогда не угрожала украинскому народу.

Кроме того, Лавров указал на то, что в планах США и НАТО присутствует желание «замотать» процесс по гарантиям безопасности.

В январе в три этапа прошли переговоры о гарантиях безопасности. 10 января состоялась встреча делегаций России и США в Женеве. 12 января в Брюсселе прошло заседание Совета Россия–НАТО, а 13 января завершились консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности.

При этом Песков не исключил вероятности провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия. В частности, об этом он заявил 18 января, после того как Великобритания направила на Украину три самолета с вооружением. Песков назвал подобные действия чрезвычайно опасными и не способствующими снижению напряженности.