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Канцлер ФРГ заявил о невозможности гарантировать нерасширение НАТО

Канцлер ФРГ Шольц: НАТО не может гарантировать нерасширение, но принятия стран Восточной Европы в повестке нет
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Североатлантический альянс (НАТО) не может предоставить гарантии нерасширения, однако пока в повестке нет вопроса о принятии в НАТО стран Восточной Европы. Об этом в воскресенье, 23 января, заявил канцлер Германии Олаф Шольц в интервью Süddeutsche Zeitung.

«Без России гарантировать безопасность в Европе невозможно»
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«Вступление новых стран Восточной Европы в НАТО сейчас вообще не значится в повестке дня. К чему это требование со стороны России? Такой гарантии не может быть», — отметил Шольц.

Днем ранее посол России в Канаде Олег Степанов заявил, что планы НАТО по расширению к российским границам вызывают беспокойство и являются необоснованными.

По словам Степанова, переговоры по гарантиям безопасности могут быть безрезультатны, если Запад не выполнит условия, которые поставила Россия.

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков отметил 19 января, что сценарий моратория на расширение НАТО также неприемлем для России. По словам дипломата, РФ не может в этот раз «удовлетвориться очередной обманкой, пустышкой» стран Запада, как это случалось раньше. МИД призвал дать четкие гарантии нерасширения альянса и невступления в него Украины.

В январе в три этапа прошли переговоры о гарантиях безопасности России со стороны стран Запада. 10 января состоялась встреча делегаций России и США в Женеве. 12 января в Брюсселе прошло заседание Совета Россия–НАТО.

После встречи делегаций России и США Сергей Рябков отметил, что разговор был «сложным, долгим, очень профессиональным, глубоким, конкретным».

Дипломат добавил, что Москва надеется на способность НАТО понять опасность тупика для диалога по гарантиям безопасности и сделать шаг навстречу российским предложениям. Также замминистра указал на то, что вопрос нерасширения НАТО — ключевой для национальной безопасности РФ, дальше откладывать урегулирование этой темы нельзя.

17 декабря МИД РФ опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. Из документов следует, что альянс должен отказаться от ведения любой военной деятельности на территории Украины и других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии. Также Россия и НАТО должны дать обязательство не создавать условий, которые могут быть расценены как угроза другой стороной.

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