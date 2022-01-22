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Посол в Канаде назвал необоснованным расширение НАТО к границам России

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Планы НАТО по расширению к российским границам вызывают беспокойство и являются необоснованными. Об этом 21 января сообщил в интервью каналу CBC посол России в Канаде Олег Степанов.

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«Мы считаем, что расширение НАТО к нашим границам является необоснованным … Мы обеспокоены нашей безопасностью», — отметил посол.

Глава дипмиссии также подчеркнул, что Россия не собирается нападать на Украину, а введение западными странами антироссийских санкций из-за Украины несомненно отразится на двусторонних отношениях с этими государствами, уточнил он.

По словам Степанова, переговоры по гарантиям безопасности могут быть безрезультатны, если Запад не выполнит условия, которые поставила Россия.

Днем ранее сопредседатель украинской партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» (ОПЗЖ) Юрий Бойко заявил, что властям Украины нужно перестать «твердить мантру о скором вступлении в НАТО» и начать прямой диалог с Москвой.

Если у властей республики нет политической воли к миру, это означает, что «этой власти пора уходить», подчеркнул Бойко.

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков отметил 19 января, что сценарий моратория на расширение НАТО неприемлем для России. По словам дипломата, РФ не может в этот раз «удовлетвориться очередной обманкой, очередной соской-пустышкой» стран Запада, как это случалось раньше. МИД призвал дать четкие гарантии нерасширения альянса и невступления в него Украины.

14 января глава МИД России Сергей Лавров отметил, что в планах США и НАТО присутствует желание «замотать» процесс по гарантиям безопасности.

В январе в три этапа прошли переговоры о гарантиях безопасности. 10 января состоялась встреча делегаций России и США в Женеве. 12 января в Брюсселе прошло заседание Совета Россия–НАТО, а 13 января завершились консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

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