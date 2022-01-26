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В Пентагоне отдали предпочтение дипломатическому разрешению украинского кризиса

Пентагон: дипломатические возможности разрешения украинского кризиса еще не исчерпаны
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Соединенные Штаты полагают, что дипломатические возможности разрешения кризиса вокруг Украины для Запада и России еще не исчерпаны. Об этом в среду, 26 января, заявил официальный представитель Пентагона Джон Кирби в эфире телеканала Fox News.

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«На данный момент мы по-прежнему считаем, что время и возможности для дипломатии еще сохраняются», — отметил он.

Кирби подчеркнул, что нет оснований для того, чтобы считать конфликт или санкции в отношении Москвы из-за ситуации на Украине неминуемыми.

«Нет причин, по которым ситуация должна перерасти в военный конфликт или обернуться суровыми экономическими последствиями в том случае, если (президент РФ. — Ред.) Владимир Путин примет верное решение», — указал представитель оборонного ведомства.

Ранее в этот день Североатлантический альянс передал России письменный ответ на предложения по безопасности.

В этот же день посол США Джон Салливан передал Москве письменный ответ Вашингтона на предложения по гарантиям безопасности. Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что если Вашингтон попросит не публиковать ответ, то Москва выполнит просьбу, но донесет до общественности его суть.

Госсекретарь США Энтони Блинкен уточнил, что в переданных письменных ответах изложен «серьезный дипломатический путь вперед». Он подчеркнул, что власти США готовы на сотрудничество и коммуникацию с РФ.

21 января замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Москва примет «серьезные политические решения», если ответ по гарантиям безопасности со стороны США и НАТО будет разочаровывающим.

В последние недели в ряде западных СМИ появлялись статьи о якобы планах вторжения РФ на Украину. Так, 7 января The New York Times составила и опубликовала карту с якобы расположением российских войск вдоль границы с Украиной. Москва неоднократно отвергала подобные данные. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков отмечал, что у Москвы никаких намерений напасть на Украину нет и быть не может.

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