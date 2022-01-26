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Посольство США призвало американцев покинуть Украину из соображений безопасности

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Посольство США на Украине призывает американцев подумать о том, чтобы немедленно покинуть страну в связи с «непредсказуемой ситуацией» в сфере безопасности. Об этом говорится в заявлении дипмиссии.

Отмечается, что ситуация в сфере безопасности на Украине остается непредсказуемой, «учитывая усилившийся риск военных действий со стороны России».

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«Посольство США призывает граждан США на Украине рассмотреть возможность того, чтобы покинуть Украину немедленно, воспользовавшись коммерческим транспортом, либо — имеющимися в их распоряжении иными вариантами», — указано в документе.

Ранее, 23 января, Госдеп США распорядился начать добровольный отъезд части американского дипперсонала и членов семей дипломатов с территории Украины. Кроме того, ведомство выпустило рекомендацию, в которой американским гражданам посоветовали не путешествовать в РФ из-за «сохраняющейся напряженности» на российско-украинской границе.

Спустя день стало известно, что Германия уведомила Украину о намерении эвакуировать часть дипломатического корпуса и работников своего посольства в Киеве. 25 января Канада решила отозвать семьи дипломатических работников с Украины на фоне «дестабилизирующей деятельности» в стране и вокруг нее.

В среду глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Запад нагнетает истерику вокруг Украины. По его словам, «сама украинская элита уже немножко перепугалась от того, что Запад чересчур стал запугивать».

В последние недели в западных СМИ не раз появлялись статьи о якобы возможном российском вторжении на Украину. На фоне этого американские законодатели призывают ужесточить санкции против Москвы. Россия неоднократно отвергала данные о якобы возможном вторжении на Украину. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков отмечал, что у Москвы никаких намерений напасть на Украину нет и быть не может.

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