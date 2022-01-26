Посольство США призвало американцев покинуть Украину из соображений безопасности

Посольство США на Украине призывает американцев подумать о том, чтобы немедленно покинуть страну в связи с «непредсказуемой ситуацией» в сфере безопасности. Об этом говорится в заявлении дипмиссии.

Отмечается, что ситуация в сфере безопасности на Украине остается непредсказуемой, «учитывая усилившийся риск военных действий со стороны России».

«Посольство США призывает граждан США на Украине рассмотреть возможность того, чтобы покинуть Украину немедленно, воспользовавшись коммерческим транспортом, либо — имеющимися в их распоряжении иными вариантами», — указано в документе.

Ранее, 23 января, Госдеп США распорядился начать добровольный отъезд части американского дипперсонала и членов семей дипломатов с территории Украины. Кроме того, ведомство выпустило рекомендацию, в которой американским гражданам посоветовали не путешествовать в РФ из-за «сохраняющейся напряженности» на российско-украинской границе.

Спустя день стало известно, что Германия уведомила Украину о намерении эвакуировать часть дипломатического корпуса и работников своего посольства в Киеве. 25 января Канада решила отозвать семьи дипломатических работников с Украины на фоне «дестабилизирующей деятельности» в стране и вокруг нее.

В среду глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Запад нагнетает истерику вокруг Украины. По его словам, «сама украинская элита уже немножко перепугалась от того, что Запад чересчур стал запугивать».

В последние недели в западных СМИ не раз появлялись статьи о якобы возможном российском вторжении на Украину. На фоне этого американские законодатели призывают ужесточить санкции против Москвы. Россия неоднократно отвергала данные о якобы возможном вторжении на Украину. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков отмечал, что у Москвы никаких намерений напасть на Украину нет и быть не может.