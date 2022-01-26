CNN назвала предполагаемый день ответа США по гарантиям безопасности

Белый дом может направить письменный ответ на предложения России по гарантиям безопасности уже в среду, 26 января. Об этом сообщает CNN.

«Администрация [президента США Джо] Байдена намерена направить России письменный ответ на публично обнародованные обеспокоенности Москвы, а также предложения США о дальнейших действиях уже в среду», — говорится в сообщении телеканала.

Указывается, что в ответе будут изложены области, в которых США намерены работать с РФ, в том числе контроль над вооружением, повышение прозрачности, снижение рисков и размещение ракетных систем.

По данным журналистов, в ответе будут содержаться «немного более подробные» детали, чем Штаты озвучивали публично.

Ранее в этот день глава МИД России Сергей Лавров заявил, что если Вашингтон попросит не публиковать ответ, Москва выполнит просьбу, но донесет до общественности его суть.

Также в среду замглавы МИД РФ Александр Грушко сказал, что Россия получила от США некоторые ответы на свои вопросы по предложениям о гарантиях безопасности, но пока только в устной форме. Он подчеркнул, что Москва хочет знать, почему ряд ее предложений был назван «неприемлемым».

Накануне пресс-секретарь Госдепартамента США Нед Прайс сказал, что Вашингтон сообщил Киеву содержание ответа Москве по гарантиям безопасности, в ответе учитывалась позиция украинских властей. По словам Прайса, США пока не передали документ РФ, но американский ответ «не удивит Москву».

24 января в Госдепе объявили, что Белый дом не собирается идти на уступки России в вопросах безопасности, так как ждет ответных действий.

По мнению российского сенатора Алексея Пушкова, Соединенные Штаты готовятся к «жесткому торгу» по теме гарантий безопасности и выдвижению новых требований к России, при этом не забывают о продолжении военного освоения Украины и Черного моря. Член Совфеда уверен, что, после того как Госдепартамент продемонстрировал неготовность идти навстречу России по вопросу о гарантиях безопасности и прежде всего отказаться от политики открытых дверей, содержание письменного ответа на запрос Москвы уже заранее известно.

21 января заместитель МИД РФ Сергей Рябков заявил о принятии «серьезных политических решений», если ответ по гарантиям безопасности со стороны США и НАТО будет разочаровывающим.

В январе в три этапа прошли переговоры о гарантиях безопасности. Первый раунд переговоров по этой теме состоялся в Женеве 10 января. За ним последовало заседание Совета Россия–НАТО в Брюсселе, после чего 13 января прошли консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности, потребовав от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, присоединения к блоку Украины и создания военных баз в постсоветских странах. Также Россия и НАТО должны дать обязательство не создавать условий, которые могут быть расценены как угроза другой стороной.