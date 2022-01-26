В ЛНР заявили о возможной попытке ВСУ окружить Луганск

В случае возобновления конфликта в Донбассе Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытаются окружить Луганск, как и в 2014 году. Такое мнение 26 января выразил начальник управления народной милиции самопровозглашенной Луганской Народной Республики (ЛНР) Ян Лещенко.

«Безусловно, как и в 2014 году, ключевой для Украины станет задача полного окружения Луганска, и отсечения путей сообщения с тыловыми районами республики, а также путей сообщения между ДНР (Донецкой Народной Республикой. — Ред.) и ЛНР в районе Дебальцево», — сказал он агентству Луганскинформцентр.

Ранее в этот день представитель народной милиции самопровозглашенной ДНР Эдуард Басурин сообщил, что украинские радикалы вербуют добровольцев для участия в военном конфликте в Донбассе.

Он отметил, что набор в добровольцы проходит в городах Харьков, Белая Церковь, Херсон, Днепропетровск.

24 января глава ДНР Денис Пушилин заявил, что Киев готовит наступление в Донбассе, подтягивает к линии соприкосновения артиллерию и танки. Он отметил, что опасение вызывают и «достаточно серьезные системы» — «Смерч» и «Ураган». Кроме того, глава ДНР упомянул об инструкторах из США и Великобритании, «которые уже вблизи позиций практически открыто фотографируются и выкладывают в интернет».

В тот же день о подготовке Киева к наступлению сообщил Эдуард Басурин. Он пояснил, что в подразделениях 1-й Отдельной танковой бригады, в танковых батальонах 53-й и 54-й механизированных бригад, 58-й Отдельной мотопехотной бригады украинских силовиков приостановлены отпуска для всего личного состава, командирам всех степеней приказано находиться в пунктах временной дислокации.

В декабре 2021 года официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что ВСУ стягивают силы в зону конфликта в Донбассе. Она отметила, что, по некоторым данным, численность группировки украинских войск в зоне конфликта уже достигает 125 тыс. человек — половины всего личного состава.

В западных СМИ не раз появлялись статьи о якобы возможном российском вторжении на Украину. На фоне этого американские законодатели призывают ужесточить санкции против Москвы. Россия неоднократно отвергала данные о якобы возможном вторжении на Украину. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков отмечал, что у Москвы никаких намерений напасть на Украину нет и быть не может.

24 января официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что действия США и НАТО приводят к эскалации напряженности на Украине. Он указал, что она «осуществляется за счет информационных действий и конкретных действий, которые предпринимают США и НАТО». По его мнению, о ситуации на Украине и якобы планируемом Россией нападении ходит много слухов и недостоверных данных, которые являются «информационной истерией».

В свою очередь, Мария Захарова подчеркнула, что Украина воспринимается Западом как инструмент воздействия, проведения своих интересов в регионе, дестабилизации ситуации, влияния на некоторые процессы и обвинения России. Она указала, что у западных стран нет фактов, доказывающих агрессию России или какое-то нарушение ею международного права, а также непартнерские отношения.