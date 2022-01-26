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В ДНР заявили о вербовке добровольцев украинскими радикалами

В ДНР заявили об активизации деятельности украинских националистических организаций
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Представитель Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Эдуард Басурин 26 января заявил, что украинские радикалы вербуют добровольцев для участия в военном конфликте в Донбассе.

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Он отметил, что набор в добровольцы проходит в городах Харьков, Белая Церковь, Херсон, Днепропетровск.

«Агентурными источниками отмечена активизация деятельности украинских националистических организаций… Проходит отбор боевиков из числа граждан Украины, имеющих опыт боевых действий в Донбассе. С ними в лагерях подготовки проводятся военные сборы», — сказал Басурин.

25 января глава ДНР Денис Пушилин заявил, что республика готова к агрессивным действиям со стороны Украины. По его словам, ситуация складывается так, что ДНР «должна быть в постоянной готовности».

24 января Пушилин заявил, что Киев готовит наступление в Донбассе, подтягивает к линии соприкосновения артиллерию и танки. Он отметил, что опасение вызывают и «достаточно серьезные системы» — «Смерч» и «Ураган». Кроме того, глава ДНР упомянул об инструкторах из США и Великобритании, «которые уже вблизи позиций практически открыто фотографируются и выкладывают в интернет».

В тот же день о подготовке Киева к наступлению сообщил Эдуард Басурин. Он пояснил, что в подразделениях 1-й Отдельной танковой бригады, в танковых батальонах 53-й и 54-й механизированных бригад, 58-й Отдельной мотопехотной бригады украинских силовиков приостановлены отпуска для всего личного состава, командирам всех степеней приказано находиться в пунктах временной дислокации.

Ранее, 1 декабря, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Вооруженные силы Украины стягивают силы в зону конфликта в Донбассе. Она отметила, что, по некоторым данным, численность группировки украинских войск в зоне конфликта уже достигает 125 тыс. человек — половины всего личного состава.

С 2014 года киевские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота и новую власть на Украине. При этом в сложившейся ситуации Киев винит Москву. Россия многократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта. Вопросы его урегулирования обсуждаются в минском и нормандском форматах.

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