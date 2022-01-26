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В ДНР заявили о готовности к агрессивным действиям Украины

Глава ДНР Денис Пушилин заявил о готовности к агрессивным действиям со стороны Украины
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Самопровозглашенная Донецкая Народная Республика (ДНР) готова к агрессивным действиям со стороны Украины. Об этом 25 января заявил глава ДНР Денис Пушилин.

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«Да, готовы к агрессивным действиям со стороны Украины. То, что у них сейчас появилось таких возможностей больше, — ситуация говорит сама за себя, то есть у них слишком много данных, слишком много информации о личном составе, о тех командах, которые отдают, о запрете отпусков», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

По словам Пушилина, ситуация складывается так, что ДНР «должна быть в постоянной готовности».

«Это так и есть: проведены ряд учений, элементы слаживания между профильными ведомствами, идет отработка совместных действий между экстренными службами, потому что никто ничего исключать не может», — подчеркнул глава ДНР.

Ранее, 24 января, Пушилин заявил, что Киев готовит наступление в Донбассе, подтягивает к линии соприкосновения артиллерию и танки. По его словам, опасение вызывают и «достаточно серьезные системы» — «Смерч» и «Ураган». Кроме того, глава ДНР упомянул об инструкторах из США и Великобритании, «которые уже вблизи позиций практически открыто фотографируются и выкладывают в интернет».

В тот же день о подготовке Киева к наступлению сообщил официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин. Он пояснил, что в подразделениях первой отдельной танковой бригады, в танковых батальонах 53-й и 54-й механизированных бригад, 58-й отдельной мотопехотной бригады украинских силовиков приостановлены отпуска для всего личного состава, командирам всех степеней приказано находиться в пунктах временной дислокации.

Ранее, 1 декабря, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что вооруженные силы Украины стягивают силы в зону конфликта в Донбассе. Она отметила, что, по некоторым данным, численность группировки украинских войск в зоне конфликта уже достигает 125 тыс. человек — половины всего личного состава.

С 2014 года киевские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота и новую власть на Украине. При этом в сложившейся ситуации Киев винит Москву. Россия многократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта. Вопросы его урегулирования обсуждаются в минском и нормандском форматах.

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