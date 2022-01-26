Германия предоставит Украине военные каски

Германия предоставит Украине 5 тыс. военных касок. Об этом в среду, 26 января, заявила министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт, сообщает Süddeutsche Zeitung.

Политик сообщила об этом на заседании комитета бундестага по обороне. Сроки поставок пока не названы. Ламбрехт приветствовала возобновление переговоров по ситуации на Украине.

«Мы работаем над мирным урегулированием этого конфликта в центре Европы», — сказала она.

По словам политика, соблюдение международного права не может быть предметом переговоров.

«Целостность государств и суверенитет альянса не могут обсуждаться», — добавила Ламбрехт.

Как добавляет «Газета.Ru», Ламбрехт напомнила, что Берлин выделил €5,3 млн на мобильный полевой госпиталь для армии Украины. ФРГ также проведет для Украины обучение по его возведению и использованию.

Украина несколько месяцев запрашивает у Германии поставки вооружений для защиты от якобы вторжения России, включая боевые корабли и зенитные системы.

22 января посла ФРГ Анку Фельдгузен вызвали в МИД Украины. Как сообщили в пресс-службе ведомства, это связано с позицией правительства Германии по отказу предоставления Киеву летальных вооружений.

Вместе с тем 10 января посол Украины в ФРГ Андрей Мельник призвал Берлин согласиться на продажу Киеву оружия, в противном случае он пригрозил последствиями для отношений между странами. По его словам, Германия несет за Украину такую же историческую ответственность, как и за Израиль.

В свою очередь, канцлер ФРГ Олаф Шольц 21 января подчеркнул, что правительство ФРГ не поддерживает экспорт вооружения из Германии на Украину. Он указал, что Берлин «очень активно» работает над тем, чтобы добиться деэскалации ситуации вокруг Украины.

В западных СМИ не раз появлялись статьи о якобы возможном российском вторжении на Украину. На фоне этого американские законодатели призывают ужесточить санкции против Москвы. Россия неоднократно отвергала данные о якобы возможном вторжении на Украину. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков отмечал, что у Москвы никаких намерений напасть на Украину нет и быть не может.

24 января официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что действия США и НАТО приводят к эскалации напряженности на Украине. Он указал, что она «осуществляется за счет информационных действий и конкретных действий, которые предпринимают США и НАТО». По его мнению, о ситуации на Украине и якобы планируемом Россией нападении ходит много слухов и недостоверных данных, которые являются «информационной истерией».

В свою очередь, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что Украина воспринимается Западом как инструмент воздействия, проведения своих интересов в регионе, дестабилизации ситуации, влияния на некоторые процессы и обвинения России. Она указала, что у западных стран нет фактов, доказывающих агрессию России или какое-то нарушение ею международного права, а также непартнерские отношения.