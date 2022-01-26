Прямой эфир
Общество
У пользователей Apple iCloud возникли проблемы с доступом к системе
Армия
Боевые корабли Северного флота вышли в Баренцево море на учения
Армия
Немецкий танк Второй мировой войны стал мишенью для сирийских военных
Мир
Американский телеканал CNN в сюжете обозначил Харьков российским городом
Экономика
В Берлине призвали исключить энергетику из антироссийских санкций
Общество
Депутат заксобрания Петербурга предложил разработать правила стрит-арта
Мир
Байден начал второй год у власти с падения рейтинга одобрения его работы
Общество
В Москве приостановили плановую госпитализацию детей из-за COVID-19
Наука
Ученые перечислили восемь эффективных препаратов против «Омикрона»
Мир
В Китае назвали иллюзией планы США ослабить роль РФ на энергорынке Европы
Сюжет:

В России начались клинические исследования назальной вакцины от COVID-19

В России стартовали клинические исследования назальной формы «Спутника V»
0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В России начались клинические исследования назальной вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом 26 января сообщает пресс-служба столичной мэрии.

Вышли с ростом: почему заболеваемость в России за неделю увеличилась вдвое
И сколько будет продолжаться новая волна пандемии

«Сеченовский университет продолжает набор добровольцев для участия в клиническом исследовании комбинированной векторной вакцины для профилактики COVID-19 в форме назального спрея. Разработчик — НИЦЭМ им. Н.Ф.Гамалеи Минздрава России. Дата начала исследования — 26 января 2022 года», — указано в публикации.

Предполагается, что активная фаза исследования продлится полгода, участие в ней примут 400 добровольцев.

Ранее в этот день директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что назальная вакцина от коронавируса способна защитить от «Омикрон»-штамма.

8 января глава центра отметил, что после применения назальной вакцины от коронавируса можно получить положительный результат ПЦР-теста на наличие COVID-19, однако вероятность этого мала. Он уточнил, что на слизистой вирус уничтожается достаточно быстро. Кроме того, положительный результат теста может быть в случае сильно концентрированного состояния вируса.

24 ноября глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев рассказал, что назальную форму вакцины от коронавируса «Спутник V» выпустят на международный рынок в 2022 году.

В России продолжается масштабная кампания по вакцинации. Граждане могут привиться бесплатно. В стране зарегистрировано шесть препаратов от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «ЭпиВакКорона-Н» и вакцина для подростков «Спутник M».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022