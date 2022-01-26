В России начались клинические исследования назальной вакцины от COVID-19

В России начались клинические исследования назальной вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом 26 января сообщает пресс-служба столичной мэрии.

«Сеченовский университет продолжает набор добровольцев для участия в клиническом исследовании комбинированной векторной вакцины для профилактики COVID-19 в форме назального спрея. Разработчик — НИЦЭМ им. Н.Ф.Гамалеи Минздрава России. Дата начала исследования — 26 января 2022 года», — указано в публикации.

Предполагается, что активная фаза исследования продлится полгода, участие в ней примут 400 добровольцев.

Ранее в этот день директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что назальная вакцина от коронавируса способна защитить от «Омикрон»-штамма.

8 января глава центра отметил, что после применения назальной вакцины от коронавируса можно получить положительный результат ПЦР-теста на наличие COVID-19, однако вероятность этого мала. Он уточнил, что на слизистой вирус уничтожается достаточно быстро. Кроме того, положительный результат теста может быть в случае сильно концентрированного состояния вируса.

24 ноября глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев рассказал, что назальную форму вакцины от коронавируса «Спутник V» выпустят на международный рынок в 2022 году.

В России продолжается масштабная кампания по вакцинации. Граждане могут привиться бесплатно. В стране зарегистрировано шесть препаратов от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «ЭпиВакКорона-Н» и вакцина для подростков «Спутник M».

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