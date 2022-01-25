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Гинцбург заявил о способности назальной вакцины защитить от «Омикрона»

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Назальная вакцина от коронавируса способна защитить от «Омикрон»-штамма. Об этом во вторник, 25 января, заявил директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.

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«Возможность массового применения назальной вакцины, с нашей точки зрения, с точки зрения разработчиков, позволит обезопасить людей не только от тяжелых форм, обусловленных «Омикроном», но и возможности инфицирования и заражения», — заявил Гинцбург в эфире телеканала «Россия-24».

Он добавил, что вакцина «Спутник V» способна защитить лишь от тяжелого течения болезни, но не от инфицирования новым вариантов вируса.

17 января Гинцбург заявил, что разрабатываемая центром назальная вакцина против COVID-19 будет двухкомпонентной. Однако в случае ее применения как бустера будет достаточно и одного компонента.

8 января Гинцбург сообщил, что после применения назальной вакцины от коронавируса можно получить положительный результат ПЦР-теста на наличие COVID-19, однако вероятность этого мала. Он уточнил, что на слизистой вирус уничтожается достаточно быстро. Кроме того, положительный результат теста может быть в случае сильно концентрированного состояния вируса.

2 января директор Центра имени Гамалеи заявил, что назальная вакцина против коронавируса станет доступной для россиян через три-четыре месяца. При этом он отметил эффективность препарата против штамма «Омикрон».

В России продолжается масштабная кампания по вакцинации. Граждане могут привиться бесплатно. В стране зарегистрировано шесть препаратов от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «ЭпиВакКорона-Н» и вакцина для подростков «Спутник M».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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