В Белоруссии высмеяли угрозы быстрого ответа США в случае атаки на Украину

Власти Белоруссии с юмором относятся к угрозе ответа США в случае атаки на Украину с территории республики, потому что никакого вторжения не будет. Об этом в среду, 26 января, заявил «Известиям» зампред постоянной комиссии по международным делам палаты представителей Национального собрания страны Олег Гайдукевич.

«Сидим смеемся [над заявлениями США], потому что это то же самое, что и обвинения в адрес России, будто она готовится нападать на Украину. Никогда никакой угрозы с территории Белоруссии и России не было. [Президент Белоруссии Александр] Лукашенко не один раз говорил, что мы можем приехать на тракторах и комбайнах и засеять пшеницей поля Украины, чтобы у них был хороший урожай. Не более того», — отметил он.

Гайдукевич подчеркнул, что к таким заявлениям со стороны Вашингтона власти республики относятся с юмором, поскольку никакого вторжения на Украину никогда не произойдет.

«А все эти пакеты санкций, они их вводят просто за то, что мы существуем, за то, что есть Беларусь и Россия на карте мира», — заключил он.

Накануне пресс-секретарь Госдепартамента США Нед Прайс рассказал о том, что Вашингтон уведомил Минск, что он столкнется с быстрым и решительным ответом западных стран в случае, если даст разрешение на использование своей территории для нападения на Украину.

По словам Прайса, в такой ситуации НАТО может пойти на наращивание сил альянса в странах, граничащих с Белоруссией.

24 января пресс-секретарь Пентагона США Джон Кирби заявил о повышении готовности войск из-за ситуации вокруг Украины. По его словам, в состояние повышенной боеготовности приведено 8,5 тыс. человек, что позволяет ускорить готовность, если НАТО примет решение активировать силы быстрого реагирования.

В последние недели в западных СМИ не раз появлялись статьи о якобы возможном российском вторжении на Украину. На фоне этого американские законодатели призывают ужесточить санкции против Москвы. Россия неоднократно отвергала данные о якобы возможном вторжении на Украину. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков отмечал, что у Москвы никаких намерений напасть на Украину нет и быть не может.

23 января пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что действия Вашингтона и НАТО приводят к эскалации напряженности на Украине. Он указал, что она «осуществляется за счет информационных действий и конкретных действий, которые предпринимают США и НАТО».

Он указал на то, что о ситуации на Украине и якобы планируемом Россией нападении ходит много слухов и недостоверных данных, которые являются «информационной истерией».