США пригрозили Минску быстрым ответом при атаке на Украину с ее территории

Вашингтон уведомил Минск, что он столкнется с быстрым и решительным ответом западных стран в случае, если даст разрешение на использование своей территории для нападения на Украину. Об этом во вторник, 25 января, заявил в ходе брифинга пресс-секретарь Госдепартамента США Нед Прайс. Трансляция велась в Twitter американского внешнеполитического ведомства.

«В последние дни мы дали понять Белоруссии, что, если она позволит использовать свою территорию для атаки на Украину, то столкнется с быстрым и решительным ответом со стороны США, наших союзников и партнеров», — отметил он.

По словам Прайса, в такой ситуации НАТО может пойти на наращивание сил альянса в странах, граничащих с Белоруссией.

24 января пресс-секретарь Пентагона США Джон Кирби заявил о повышении готовности войск из-за ситуации вокруг Украины. По его словам, в состояние повышенной боеготовности приведено 8,5 тыс. человек, что позволяет увеличить готовность, если НАТО примет решение активировать силы быстрого реагирования.

Кирби указал на обеспокоенность США военной активностью российских сил у границ Украины, в том числе и в Белоруссии. Однако решение об отправке войск пока не принято.

23 января пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что действия Вашингтона и НАТО приводят к эскалации напряженности на Украине. Он указал, что она «осуществляется за счет информационных действий и конкретных действий, которые предпринимают США и НАТО».

Он указал на то, что о ситуации на Украине и якобы планируемом Россией нападении ходит много слухов и недостоверных данных, которые являются «информационной истерией».

В последние недели в западных СМИ не раз появлялись статьи о якобы возможном российском вторжении на Украину. На фоне этого американские законодатели призывают ужесточить санкции против Москвы. Россия неоднократно отвергала данные о якобы возможном вторжении на Украину. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков отмечал, что у Москвы никаких намерений напасть на Украину нет и быть не может.