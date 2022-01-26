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В Берлине призвали исключить энергетику из антироссийских санкций

Bloomberg: в Берлине призвали исключить энергетику из антироссийских санкций
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Германия обратилась к Соединенным Штатам и странам Евросоюза с призывом не вводить энергетические санкции в отношении России. Об это во вторник, 25 января, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

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Отмечается, что Берлин обеспокоен возможным срывом поставок газа в Европу в случае введении санкций против российского энергетического сектора. С ней согласны и другие западноевропейские государства.

Близкий к правительству ФРГ источник агентства указал, что исключение для энергетического сектора, возможно, войдет в окончательно согласованный с США пакет санкций, который начнет действовать при эскалации на Украине.

Однако подчеркивается, что исключение не коснется «Северного потока – 2».

Помимо этого, по данным агентства, пакет санкций, утвержденный Германией, включает в себя запреты на поездки и замораживание активов олигархов, ограничения на инвестиции в России, торговый запрет в отношении некоторых государственных российских предприятий.

Кроме того, в случае «вторжения» России на Украину предусматривается заморозка ФРГ активов и запрещение операций для избранной группы российских банков, а также ограничение импорта из России некоторых металлов и химикатов и ввод ограничений на экспорт некоторых предметов роскоши и высокотехнологичных товаров.

Ранее в этот день первый заместитель директора-распорядителя Международного валютного фонда (МВФ) Гита Гопинат заявила, что обострение конфликта между Россией и Украиной может привести к росту цен на энергоносители во многих странах, что обернется длительным сохранением высокого уровня инфляции.

Также во вторник в США заявили, что американские финансовые санкции против РФ в случае «вторжения на Украину» будут жестче, чем в 2014 году, когда рубль подешевел на 50%. Как напомнили в Вашингтоне, тогда Центральный банк России потратил 25% резервов на поддержку национальной валюты. Кроме того, в Белом доме предупредили о подготовке против России ограничений на поставки сложных технологий в дополнение к финансовым ограничениям.

Накануне издание Bild сообщило, что Вашингтон предложил новые санкции против России в случае эскалации на Украине, касающиеся ограничений экспорта сырья и сокращения дипломатических контактов. По данным журналистов, план представлен в Берлине и разработан главой ЦРУ Уильямом Бернсом. Ожидаемый экономический ущерб РФ в связи с применением подобных санкций может составить $50 млрд, полагают разработчики плана.

24 января представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что о ситуации на Украине и якобы планируемом Россией наступлении ходит много слухов и недостоверных данных, которые являются «информационной истерией». Он подчеркнул, что действия Вашингтона и НАТО приводят к эскалации напряженности на Украине.

В западных СМИ не раз появлялись статьи о якобы возможном российском вторжении на Украину. На фоне этого американские законодатели призывают ужесточить санкции против Москвы. Россия неоднократно отвергала данные о якобы возможном вторжении на Украину. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков отмечал, что у Москвы никаких намерений напасть на Украину нет и быть не может.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Россия никогда не угрожала украинскому народу. Кроме того, МИД многократно подчеркивал, что РФ не нападала и не планирует нападать на Украину.

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