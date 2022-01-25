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МВФ оценил последствия ситуации на Украине для мировой экономики

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Обострение конфликта между Россией и Украиной может привести к росту цен на энергоносители во многих странах, что обернется длительным сохранением высокого уровня инфляции. Такое предположение 25 января сделала первый заместитель директора-распорядителя Международного валютного фонда (МВФ) Гита Гопинат.

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«Это вызывает серьезную озабоченность. Уровень общей инфляции растет везде из-за высокой стоимости энергии, и этот конфликт может только разогнать цены дополнительно. Поэтому это один из основных рисков», — отметила она в эфире Bloomberg TV.

Ранее в этот день в США заявили, что американские финансовые санкции против РФ в случае «вторжения на Украину» будут жестче, чем в 2014 году, когда рубль подешевел на 50%. Как напомнили в Вашингтоне, тогда Центральный банк России потратил 25% резервов на поддержку национальной валюты. Кроме того, в Белом доме предупредили о подготовке против России ограничений на поставки сложных технологий в дополнение к финансовым ограничениям.

24 января представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что о ситуации на Украине и якобы планируемом Россией наступлении ходит много слухов и недостоверных данных, которые являются «информационной истерией». Он подчеркнул, что действия Вашингтона и НАТО приводят к эскалации напряженности на Украине.

Также Песков указал на то, что действия киевских властей свидетельствуют о подготовке к наступлению в Донбассе, такая ситуация не может не беспокоить Россию. На этом фоне пресс-секретарь президента РФ призвал НАТО повлиять на Киев, чтобы власти страны «даже не помышляли о возможности силового урегулирования на Украине».

В последние недели западные политики и представители СМИ распространяли многочисленные спекуляции на тему возможного «вторжения» России на Украину. На фоне этого американские законодатели призывают ужесточить санкции против Москвы. Российская сторона многократно опровергала подобные заявления. Москва подчеркивала, что не вынашивает планы по «вторжению» на Украину, а все мероприятия по боевой подготовке войск осуществляются в пределах российской территории.

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