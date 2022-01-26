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Онколог сообщил о снижении выявляемости рака на ранних стадиях из-за пандемии коронавируса

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Эпидемия коронавируса не могла не отразиться на заболеваемости в сфере онкологии, отметил в интервью «Известиям» главный онколог Минздрава РФ Иван Стилиди.

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«Локдаун, ограничение передвижения, остановка диспансеризации, конечно, всё это скажется на заболеваемости. Пока мы этого не ощутили, но не нужно быть онкологом, чтобы понять: выявляемость на ранних стадиях снизилась в период пандемии во всем мире. В результате мы получим поток пациентов с более распространенными стадиями онкологических заболеваний», — предположил он.

Однако пока это еще не ощущается, добавил главный онколог. Это небыстрый процесс. Но можно предположить, что такой эффект у пандемии будет. В то же время процесс лечения онкобольных в период пандемии коронавируса не останавливался, и онкологическая служба работает и работала всё это время с полной нагрузкой.

«Отлучались ли онкологи, реаниматологи в инфекционные отделения? Далеко не везде, но отлучались. Там, где отлучались, перераспределялась нагрузка, и очередь не увеличивалась, пациенты не ждали по этой причине. Увеличивалась нагрузка на врачей. Центр Блохина не участвовал в лечении пациентов от ковида, поэтому мы не останавливались, и объемы, которые были запланированы к концу прошлого года, выполнили на 100%», — подчеркнул Иван Стилиди.

По его словам, сокращения в финансировании онкосферы из-за коронавируса тоже не было.

Полностью читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

«На 100% ликвидировать онкокабинеты в поликлиниках не нужно»

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