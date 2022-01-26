Онколог сообщил о снижении выявляемости рака на ранних стадиях из-за пандемии коронавируса

Эпидемия коронавируса не могла не отразиться на заболеваемости в сфере онкологии, отметил в интервью «Известиям» главный онколог Минздрава РФ Иван Стилиди.

«Локдаун, ограничение передвижения, остановка диспансеризации, конечно, всё это скажется на заболеваемости. Пока мы этого не ощутили, но не нужно быть онкологом, чтобы понять: выявляемость на ранних стадиях снизилась в период пандемии во всем мире. В результате мы получим поток пациентов с более распространенными стадиями онкологических заболеваний», — предположил он.

Однако пока это еще не ощущается, добавил главный онколог. Это небыстрый процесс. Но можно предположить, что такой эффект у пандемии будет. В то же время процесс лечения онкобольных в период пандемии коронавируса не останавливался, и онкологическая служба работает и работала всё это время с полной нагрузкой.

«Отлучались ли онкологи, реаниматологи в инфекционные отделения? Далеко не везде, но отлучались. Там, где отлучались, перераспределялась нагрузка, и очередь не увеличивалась, пациенты не ждали по этой причине. Увеличивалась нагрузка на врачей. Центр Блохина не участвовал в лечении пациентов от ковида, поэтому мы не останавливались, и объемы, которые были запланированы к концу прошлого года, выполнили на 100%», — подчеркнул Иван Стилиди.

По его словам, сокращения в финансировании онкосферы из-за коронавируса тоже не было.

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