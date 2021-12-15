Раковые корпуса: исчезнут ли онкологи из поликлиник с открытием профильных центров

С 1 января 2022 года система онкологической помощи в России существенно изменится — вступит в силу новый порядок ее оказания. Среди изменений — создание центров амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП). Как указано в методических рекомендациях по их организации, в соответствии с новым порядком «упраздняются первичные онкологические отделения», а ЦАОП станут их заменой. Впрочем, в Минздраве заверили, что пока закрывать онкологические кабинеты в поликлиниках не планируют. Тем не менее некоторые специалисты опасаются, что это произойдет, а ЦАОП организационно усложнят доступ пациентов к врачебной помощи. В Минздраве настаивают, что появление новых центров сократит сроки постановки диагноза и своевременного назначения лечения, а также позволит проходить процедуры ближе к дому.

Форпост или барьер

Федеральный проект «Борьба с онкологическими заболеваниями» (БОЗ) — важнейшая часть национального проекта «Здравоохранение», стартовавшего в 2019 году. БОЗ предусматривает большое количество нововведений, одно из них — перестройка системы первичной помощи. Сегодня при подозрении на онкозаболевание человек может обратиться к онкологу в поликлинике, диспансере, специализированной или многопрофильной больнице. По новому порядку (утвержден приказом Минздрава 19 февраля 2021-го), с 1 января 2022 года консультировать, определять предварительный диагноз и направлять в стационар для постановки окончательного диагноза на онкоконсилиуме должен ЦАОП. Согласно федеральной программе, их должно быть создано порядка 500.

При этом в методических рекомендациях по организации ЦАОП сказано, что «в соответствии с изменением порядка, вступающего в силу с 1 января 2022 года, <...> упраздняются первичные онкологические отделения» . Некоторые эксперты опасаются, что это может означать закрытие онкологических кабинетов в поликлиниках по всей стране.

Раковые корпуса Фото: агентство городских новостей «Москва»/Андрей Никеричев

— Про первичные кабинеты в приказе сказано, что они открываются в случае, если невозможно создать ЦАОП, — сказала «Известиям» кандидат юридических наук, вице-президент фонда «Вместе против рака» Полина Габай. — Что такое возможно и невозможно, было неясно. В августе вышли методические рекомендации Минздрава по созданию ЦАОП, в них впрямую указано, что существующие в настоящее время первичные кабинеты подлежат ликвидации и будут замещаться ЦАОП. И в приказе, и в методрекомендациях указано, что один ЦАОП создается на 50 тыс. человек. И согласовывать его открытие будут главные внештатные онкологи. Хотя это выходит за рамки их полномочий. То есть всех первичных онкопациентов замыкают на ЦАОП, которые сейчас активно создаются во всех регионах.

По данным Минздрава, с 2019 года по ноябрь 2021-го открыто уже 354 таких центра в 77 регионах.

Главный внештатный онколог Минздрава, академик РАН, директор НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина Иван Стилиди заявил, что пока рано говорить о закрытии привычных всем онкокабинетов.

— ЦАОП задуманы как своего рода форпосты онкологической службы. — сказал он «Известиям». — Одна из задач сети ЦАОП — максимально приблизить первичную онкологическую диагностику к человеку. И географически, и функционально: ЦАОП — специализированные учреждения с необходимым диагностическим арсеналом и подготовленными кадрами. Пока мы находимся в процессе внедрения ЦАОП, речи о закрытии онкокабинетов в поликлиниках не идет. Переход к системе ЦАОП должен быть максимально естественным и комфортным для всех наших граждан.

Раковые корпуса Фото: агентство городских новостей «Москва»/Александр Авилов

Сторонники развития сети ЦАОП акцентируют внимание на том, что в таких центрах человек получит сразу весь комплекс диагностических услуг. А если ЦАОП работает на базе хорошо оборудованного диспансера или клиники, то и лечение.

— Это новые структурные подразделения в онкологической службе регионов, которые обеспечивают проведение всего комплекса диагностических мероприятий в пределах одной медицинской организации и позволяют получать некоторые виды химиотерапии ближе к месту проживания пациента, — сказали «Известиям» в пресс-службе Минздрава. — Внедрение ЦАОП позволит приблизить медицинскую помощь к месту жительства пациента, обеспечит возможность комплексной диагностики в одном месте, сократит срок постановки диагноза и своевременного назначения лечения.

В министерстве добавили, что ЦАОП помогут снизить нагрузку на онкодиспансеры за счет перераспределения потоков пациентов.

До 700 км

«Известиям» удалось узнать, как оборудованы новые центры и как они будут функционировать . В августе 2020-го на базе областного диспансера в Магадане заработал ЦАОП. 14 декабря диспансер открылся после реконструкции. Обновленный корпус объединил отделения онкохирургии, химиотерапии и реанимации. Первых пациентов начнет принимать в январе, сообщили «Известиям» в Минздраве. Здесь будут проводить порядка 200 видов операций — «практически все оперативные вмешательства», подчеркнули в ведомстве.

Раковые корпуса Фото: РИА Новости/Алексей Сухоруков

Вся техника уже установлена и протестирована, а медперсонал онкодиспансера прошел соответствующее обучение, рассказал гендиректор Уральского оптико-механического завода им. Э.С. Яламова Анатолий Слудных — предприятия, поставившего оборудование. Компания будет обслуживать оборудование ближайшие пять лет.

Главврач диспансера Сергей Тимофеев отметил, что в центре будут лечить почти все виды онкозаболеваний, для этого есть все профильные специалисты. Онкологический диспансер, где расположен ЦАОП, стоит в самом центре Магадана, в шаговой доступности для многих горожан. Но он единственный на всю область. И, например, жителям ближайшего поселка Сокол добираться придется минимум час. Расстояние от населенных пунктов области до центра составляет от 50 до 700 км. Допустим, из города Сусуман придется ехать около 10 часов.

Впрочем, по словам главного врача Магаданского онкологического диспансера Сергея Тимофеева, в Магаданской области онкологи в первичном звене остаются.

Раковые корпуса Фото: РИА Новости/Алексей Сухоруков

— Мы организуем онкопомощь в районных филиалах, — сказал он «Известиям». — По поручению губернатора мы сейчас вводим дополнительные ставки медицинских сестер в смотровые кабинеты, которые будут заниматься онкопрофосмотрами, выявлением подозрения на онкологические процессы. В конце декабря для этих сестер организуем курсы на базе центра.