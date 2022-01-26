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Новоселов дал обещание преподать урок Максу Топору

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Чемпион Европы по боевому самбо и смешанным единоборствам Максим Новоселов заявил во вторник, 25 января, что преподаст урок своему сопернику Максиму Щербакову (Максу Топору) на предстоящем турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

«Не могу сказать, что у меня прогресс есть. Я стал больше времени уделять занятиям с боксерами. Борьба — это мое. Я выходец из самбо, и это на всю жизнь. Любой бой сложный, тут всё может решиться за одну секунду и не в твою пользу, но не в моем случае», — заметил он в интервью «Известиям».

Кроме того, по словам Новоселова, он готов дать урок не только Топору, но и всем молодым бойцам.

«Молодежь всегда хочет занять какие-то позиции, но они на то и молодежь. Когда Щербаков вырастет, то, может быть, станет отличным бойцом, а пока еще не вырос. Так что это будет урок всем молодым бойцам», — подчеркнул собеседник.

Накануне Макс Топор заявил, что сочтет за честь отправить Новоселова «на пенсию». Его соперник в свою очередь отметил, что слышит подобные высказывания каждый год.

23 января Новоселов рассказал о подготовке к предстоящему бою. Спортсмен отметил, что бокс не его стихия, однако выразил уверенность в победе. Он также указал на то, что Щербаков растет как боец, за его плечами много успешных сражений.

Поединок состоится 28 января на турнире в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ». Помимо встречи Новоселова и Щербакова в основном карде турнира зрителей ждут еще два поединка. На ринге встретятся Вячеслав Дацик и Зелемхан (Пулеметчик) Дукаев, а также Павел Шульский и Даниял (Т-34) Эльбаев.

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