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Боец Макс Топор заявил о намерении отправить Новоселова на пенсию

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Максим Щербаков, известный как Макс Топор, заявил 24 января в ходе пресс-конференции перед турниром «Бойцовского клуба РЕН ТВ», что его оппоненту, чемпиону Европы по боевому самбо и смешанным единоборствам Максиму Новоселову «пора на пенсию».

«Я сочту за честь отправить Макса Новоселова на пенсию. Потому что ну сколько можно. Мне кажется, я ему сделаю, наоборот, полезно, добро ему сделаю. Чем раньше он уйдет, тем больше здоровья сохранит», — заявил спортсмен.

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Новоселов, в свою очередь, отметил, что слышит подобные высказывания каждый год.

«Но пенсия так и не приходит. Эти люди меняются, а я здесь. Можно многое говорить текстом, заранее заготовить, но большее покажет бой. Я самбист, выступаю в смешанных боях. Тут достаточно просто — моей физической силы [хватит]. Я ему снесу голову и всё», — сказал он.

Накануне Новоселов рассказал о подготовке к предстоящему бою. Спортсмен отметил, что бокс не его стихия, однако выразил уверенность в победе. Он также указал на то, что его соперник растет как боец, за его плечами много успешных сражений.

Поединок состоится 28 января на турнире в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ». Помимо встречи Новоселова и Щербакова в основном карде турнира зрителей ждут еще два поединка. На ринге встретятся Вячеслав Дацик и Зелемхан (Пулеметчик) Дукаев, а также Павел Шульский и Даниял (Т-34) Эльбаев.

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