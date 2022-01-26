Японские ученые установили живучесть «Омикрона» на руках

Новое исследование японских ученых показало, что «Омикрон»-штамм устойчивее более ранних вариантов коронавируса и может задерживаться на пластиковых поверхностях и коже человека дольше. Выводы команды Медицинского университета префектуры Киото представлены 18 января на портале BioRxiv.

Ученые проанализировали различия в устойчивости к влиянию окружающей среды на штаммы вируса SARS-CoV-2 уханьского типа и всех вариантов, которые появились позднее.

«На поверхностях пластика и кожи варианты «Альфа», «Бета», «Дельта» и «Омикрон» удерживались более чем в два раза дольше, чем уханьский тип, и сохраняли заразность более 16 часов на поверхности кожи. Высокая устойчивость этих штаммов может увеличить риск контактной передачи и способствовать их распространению», — говорится в заключении еще не рецензированного исследования.

На пластиковых поверхностях среднее время выживания исходного уханьского штамма и вариантов «Альфа», «Бета», «Дельта» и «Омикрон» составило 56, 191,3, 156,6, 59,3 и 114 часов соответственно. «Омикрон» продержался 193,5 часа, что эквивалентно восьми дням.

На коже «Омикрон» держится более 21 часа. На образцах кожи трупов среднее время выживания уханьского штамма составило 8,6 часа, для «Альфа»-штамма — 19,6 часа, для «Бета» — 19,1 часа, для «Гамма» — 11 часов, для «Дельта»-штамма — 16,8 часа.

Специалисты добавили, что штаммы оказались более устойчивы к этанолу, чем исходный штамм COVID-19. Все они были полностью уничтожены на коже после 15 секунд воздействия дезинфицирующих средств для рук на спиртовой основе.

«Поэтому настоятельно рекомендуется, чтобы в современных методах гигиены рук использовались дезинфицирующие средства, как было предложено Всемирной организацией здравоохранения», — заключили они.

О степени заразности штамма коронавируса «Омикрон» 17 января рассказывали специалисты Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор». Они выяснили, что способность заражать у вируса на различных поверхностях снижается с течением времени.

Российский врач-терапевт Людмила Лапа рассказала во вторник, 25 января, как защитить глаза от нового штамма. Также она назвала правила, которые необходимо соблюдать, чтобы противостоять «Омикрону».

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