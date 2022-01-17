Ученые «Вектора» рассказали о жизнеспособности «Омикрона» на поверхностях

Степень заразности штамма коронавируса «Омикрон» на различных поверхностях снижается с течением времени, выяснили серией экспериментов ученые Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор».

«Установлено, что быстрее всего вирус инактивируется на керамике. Жизнеспособный вирус перестает выявляться менее чем через 24 часа», — рассказали в «Векторе» 17 января в беседе с «РИА Новости».

В ходе экспериментов ученые определяли жизнеспособность вируса на пластике, металле, керамической плитке. Все поверхности находились при относительной влажности воздуха 30—40%) и температуре 26—28 градусов тепла. Отдельно оценивали показатели штамма в дистиллированной воде.

Специалисты добавили, что динамика снижения инфекционности у «Омикрона» такая же, как у предыдущих штаммов. Это позволяет по-прежнему рекомендовать дезинфицирующие средства для обеззараживания и профилактики.

Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург 16 января заявил, что любой штамм SARS-CoV-2, а не только «Омикрон», может стать «живой вакциной», если человек переболел. Однако такая «вакцинация» от коронавируса может иметь негативные последствия вплоть до смерти.

14 января вирусолог член-корреспондент РАН Сергей Нетёсов в беседе с «Известиями» указал на то, что Россия стоит на пороге самой мощной волны пандемии за всё время существования COVID-19.