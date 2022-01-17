Гинцбург предупредил об опасности «живой вакцины»

Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург в воскресенье, 16 января, заявил, что любой штамм SARS-CoV-2, а не только «Омикрон», может стать «живой вакциной», если человек переболел. Однако такая «вакцинация» от коронавируса может иметь негативные последствия вплоть до смерти.

«Живой вакциной не только «Омикрон» может быть, но и все штаммы, которые циркулируют. Если человек перенес заболевание «на ногах», то, считайте, это живая вакцина. Но никто не скажет, какие будут последствия такой «вакцинации», в отличие от вакцинации «Спутником», безопасность которого давно доказана. Потому что осложнения от живой вакцины бывают разные, вплоть до летальных исходов», — приводит его слова ТАСС.

Ранее, 15 января, профессор Университета Джорджа Вашингтона ученый-вирусолог Константин Чумаков заявил, что по сравнению с ранними штаммами коронавируса заболевание COVID-19, вызванное штаммом «Омикрон», протекает в достаточно мягкой форме, а смертность значительно снизилась. Есть все шансы, что пандемия коронавируса скоро закончится.

14 января вирусолог, член-корреспондент РАН Сергей Нетесов в беседе с «Известиями» указал на то, что Россия стоит на пороге самой мощной волны пандемии за всё время существования COVID-19.