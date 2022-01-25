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На «Госуслугах» будут доступны результаты экспресс-тестов на COVID-19

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Результаты экспресс-тестов на COVID-19 будут отображаться на портале «Госуслуги». Об этом во вторник, 25 января, сообщает правительство России в своем Telegram-канале.

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«В ближайшее время на портале госуслуг будут отображаться результаты экспресс-тестов на ковид. Это особенно актуально для жителей сел и труднодоступных территорий, где нет возможности быстро доставить материал для проведения ПЦР», — говорится в сообщении.

Обеспечить все необходимые технические условия для этого поручено Минцифры, отмечает «Газета.Ru».

В правительстве отметили, что для быстрого решения возникающих трудностей создана специальная оперативная рабочая группа. Ее курирует вице-премьер Татьяна Голикова. Кроме того, премьер-министр РФ Михаил Мишустин призвал глав регионов заранее прогнозировать потребности в лекарствах, обеспечить готовность коечного фонда и поддерживать на высоком уровне тестирование на коронавирус.

Днем ранее Мишустин назвал ситуацию с COVID-19 в России напряженной. По его словам, в регионах наблюдается рост заболеваемости. Это в первую очередь вызвано распространением нового штамма коронавируса «Омикрон». Он пояснил, что число госпитализаций увеличилось в 48 субъектах РФ.

22 января правительство России утвердило план дополнительных мер для борьбы с «Омикрон»-штаммом коронавируса. Главы регионов РФ по поручению Мишустина должны обеспечить исполнение плана и взять эту работу под личный контроль.

18 января Мишустин заявил, что «Омикрон» стремительно распространяется по всему миру. Он сообщил, что правительство выделит дополнительно 15 млрд рублей на закупку лекарств от коронавируса.

В России продолжается масштабная кампания по вакцинации. Граждане могут привиться бесплатно. В стране зарегистрировано шесть вакцин от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «ЭпиВакКорона-Н» и вакцина для подростков «Спутник M».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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