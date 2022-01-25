Мишустин призвал россиян не рассчитывать на легкое течение COVID-19

Премьер-министр Михаил Мишустин 25 января призвал граждан России при ухудшении самочувствия сразу обращаться к врачам.

«В случае ухудшения самочувствия надо сразу же проконсультироваться с врачом, чтобы вовремя начать лечение. Вирус распространяется стремительно», — подчеркнул он в ходе заседания координационного совета по борьбе с коронавирусом.

Как указал премьер-министр, не стоит рассчитывать на легкое течение заболевания.

«Большое значение имеет своевременная вакцинация. Не стоит рассчитывать, что переболеть можно будет в легкой форме. Это не всегда так», — отметил он.

Мишустин подчеркнул, что коронавирус может вызывать серьезные последствия, от них защитит вакцинация, дополняет «Газета.Ru».

Также премьер поручил властям регионов заранее прогнозировать потребность в лекарствах и обеспечивать нужное количество коек для пациентов с COVID-19.

По его словам, ситуация с коронавирусом в России остается крайне напряженной, в большинстве регионов наблюдается рост заболеваемости. Как уточнила глава Роспотребнадзора Анна Попова, рост заболеваемости наблюдается в 83 регионах страны.

Накануне гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что пандемия коронавируса может завершиться в 2022 году, если будут приняты комплексные меры. Он отметил, что для завершения распространения коронавируса необходимо вакцинировать 70% населения в каждой стране.

В России продолжается масштабная кампания по вакцинации. Граждане могут привиться бесплатно. В стране зарегистрировано шесть препаратов от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «ЭпиВакКорона-Н» и вакцина для подростков «Спутник M».

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