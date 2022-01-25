В Роспотребнадзоре разъяснили рекомендацию по тестированию сотрудников на COVID-19

Рекомендации для работодателей по тестированию сотрудников на COVID-19 носят рекомендательный характер. Об этом во вторник, 25 января, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора журналистам.

«Методические рекомендации Роспотребнадзора по организации тестирования сотрудников носят исключительно рекомендательный характер. Предназначены для тех работодателей, кто хочет самостоятельно организовать тестирование сотрудников, и описывают наиболее оптимальные алгоритмы этой работы», — говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что документ предназначен только для методической помощи бизнесу и не является обязательным к исполнению.

Ранее в этот день газета «Ведомости» сообщила, что Роспотребнадзор подготовил проект рекомендаций для работодателей по тестированию сотрудников на коронавирус. Отмечалось, проверять работников, включая переболевших и привитых, будут в зависимости от размера штата компании.

Ранее, 22 января, премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Федеральной антимонопольной службе (ФАС) проверить обоснованность цен ПЦР-исследований на наличие COVID-19. Проверка должна завершится к 1 февраля. Уточнялось, что правительство начинает реализацию плана по дополнительным мерам по борьбе с распространением в РФ «Омикрон»-штамма коронавируса и подготовке системы здравоохранения к пациентам с инфекцией.

18 января Мишустин заявил, что штамм коронавируса «Омикрон» стремительно распространяется по всему миру, показатели заболеваемости вызывают беспокойство. Он указал на необходимость увеличить объемы тестирования на коронавирус.

В России продолжается масштабная кампания по вакцинации. Граждане могут привиться бесплатно. В стране зарегистрировано шесть препаратов от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «ЭпиВакКорона-Н» и вакцина для подростков «Спутник M».

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