Школы Сыктывкара и Ухты перевели на дистанционное обучение

В Ухте все школы и учреждения допобразования будут переведены на дистанционное обучение 26 января, сообщает пресс-служба минобрнауки Коми. С 25 января на неделю на удаленку переходят все школы и учреждения допобразования Сыктывкара. Колледжи и техникумы продолжают очное обучение, пишет ИА «Комиинформ».

«Решение о приостановлении очного режима обучения всегда обосновано и необходимо, здоровьем наших детей и взрослых рисковать нельзя. Надеюсь, переход на дистанционное обучение образовательных организаций, которых это коснулось, будет временным», – сказала министр образования, науки и молодежной политики Республики Коми Наталья Якимова.

29 декабря первый замглавы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова попросила Минпросвещения продлить новогодние школьные каникулы из-за коронавируса. Документ был направлен министру просвещения Сергею Кравцову. Депутат предлагала продлить каникулярный период для школьников до 16 января включительно с целью «недопущения ухудшения эпидемиологической обстановки и нарушения образовательного процесса». 8 декабря в Роспотребнадзоре дали рекомендации школам в некоторых регионах перевести обучение на дистанционный режим.