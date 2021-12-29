В Госдуме предложили продлить каникулы для школьников до 16 января

Первый замглавы комитета Государственной думы Яна Лантратова попросила Минпросвещения продлить новогодние школьные каникулы из-за коронавируса. Об этом говорится в запросе депутата, 29 декабря сообщает «РИА Новости».

Документ направлен министру просвещения Сергею Кравцову. Депутат предлагает продлить каникулярный период для школьников до 16 января включительно с целью «недопущения ухудшения эпидемиологической обстановки и нарушения образовательного процесса».

По ее мнению, для выполнения норм учебного плана можно рассмотреть компенсацию пропущенных занятий на усмотрение ведомства.

Кравцов 24 декабря заявил об отсутствии планов продлевать на несколько дней зимние каникулы в российских школах из-за пандемии COVID-19. По его словам, учебный процесс планируется возобновить в срок и в очном формате.

Дистанционный формат предназначен для исключительных случаев.

Кравцов также ответил на вопрос о выходном дне 30 декабря для учителей. По его словам, в этом году ситуация с распространением инфекций, в том числе коронавирусной, «не такая острая», что дает право каждому региону объявлять этот день выходным или нет.

8 декабря в Роспотребнадзоре дали рекомендации школам в некоторых регионах перевести обучение на дистанционный режим в связи с ростом заболеваемости ОРВИ. Так, в Пскове все школы перешли на удаленку с 8 декабря. Губернатор области Михаил Ведерников уточнил, что удаленный режим затронул учеников с 5-го по 11-й класс.

Школьники Оренбурга начали учиться дистанционно с 9 декабря. Удаленный режим обучения до 15 декабря действовал в городе Снежинск Челябинской области.