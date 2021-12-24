Кравцов объявил о возвращении школ к очному обучению после праздников

После новогодних праздников школьники в России будут снова учиться в очном формате, сообщил 23 декабря глава Минпросвещения Сергей Кравцов.

«Что касается формата [обучения], следующий год и уже после зимних каникул — очный формат», — заявил Кравцов журналистам.

Он добавил, что дистанционный формат будет вводиться только в случаях, если того потребует эпидемиологическая ситуация.

«Но пока мы не видим смысла использовать этот формат [онлайн] или продлевать каникулы. Будем смотреть, как пройдут праздники и какая эпидемиологическая ситуация будет», — сообщил министр.

Кроме того, Кравцов ответил на вопрос о выходном дне 30 декабря для учителей. По его словам, в этом году ситуация с распространением инфекций, в том числе коронавирусной, «не такая острая», что дает право каждому региону объявлять этот день выходным или нет.

Ранее, 8 декабря, в Роспотребнадзоре дали рекомендации школам в некоторых регионах перевести обучение на дистанционный режим в связи с ростом заболеваемости ОРВИ.

Так, в Пскове все школы перешли на удаленку с 8 декабря. Губернатор области Михаил Ведерников уточнил, что удаленный режим затронет учеников с 5-го по 11-й класс.

Помимо этого школьники Оренбурга начали учиться дистанционно с 9 декабря. Кроме того, удаленный режим обучения до 15 декабря действовал в городе Снежинск Челябинской области.

С 29 ноября по 5 декабря в Калужской области в связи с высокой заболеваемостью респираторными инфекциями переводили на дистанционное обучение 136 классов в 28 школах.

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