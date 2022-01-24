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Политолог назвала токсичными вбросами заявления о «подготовке вторжения» на Украину

Политолог Панина назвала токсичными вбросами заявления о подготовке Россией «вторжения на Украину»
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Звучащие заявления о якобы подготовке Россией вторжения на Украину — это токсичные вбросы, которые будут генерироваться и дальше. Об этом в понедельник, 24 января, заявила «Известиям» директор Института международных политических и экономических стратегии РУССТРАТ Елена Панина, комментируя распоряжение Госдепа США о начале добровольного отъезда из Киева части американского дипперсонала.

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«Токсичные вбросы о якобы «готовящемся нападении на Украину» со стороны России идут один за другим практически каждый день. <…> Нет оснований сомневаться, что похожие «новости» будут генерировать и завтра, и послезавтра. Со времен холодной войны, когда обывателя пугали «советским вторжением» и «советской угрозой», мало что изменилось», — отметила она.

По словам Паниной, есть ощущение, что внешнеполитические ведомства США и Великобритании, а также несколько крупнейших американских, британских и немецких СМИ изо дня в день отрабатывают антироссийский медиаплан, цель которого заключается в том, чтобы сделать «российское вторжение на Украину» самоочевидным фактом в глазах общественного мнения Запада.

«Не исключено, что в ситуации, когда этот медийный гипноз достигнет высшей точки, Госдеп США объявит о том, что «российское вторжение» уже состоялось. Для создания подходящей медийной картинки подойдет любая вооруженная провокация Украины против самопровозглашенных ДНР и ЛНР и ответные меры со стороны непризнанных республик», — предположила политолог.

Панина указала на то, что инициатива информационной войны вокруг Украины всецело принадлежит Западу, российские дипломаты и эксперты едва успевают опровергать очередной вброс.

Накануне Госдеп США распорядился начать добровольный отъезд части американского дипперсонала и членов семей дипломатов с территории Украины. В департаменте подчеркнули, что гражданам Соединенных Штатов, которые сейчас находятся на Украине, также стоит рассмотреть возможность выезда.

В этот же день Госдепартамент США выпустил рекомендацию, в которой американским гражданам посоветовали не путешествовать в РФ из-за «сохраняющейся напряженности» на российско-украинской границе.

Также представитель Госдепа указал на то, что в случае эскалации напряженности на Украине власти Соединенных Штатов не смогут вывезти своих граждан из страны. Как уточнялось, Москва «может создать ложный предлог для вторжения на Украину», однако остаются неизвестными наверняка намерения президента РФ.

При этом в МИД Украины назвали преждевременным решение Госдепартамента. Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова назвала это распоряжение странным.

24 января стало известно, что Австралия начала эвакуацию семей своих дипломатов на Украине из-за якобы сохраняющейся угрозы эскалации ситуации на границе.

15 января замгоссекретаря Соединенных Штатов Виктория Нуланд сообщила, что Вашингтон подготовил 18 различных сценариев ограничительных мер на случай нападения РФ на Украину, детали которых раскрыть отказалась. В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Россия не проявляет военной эскалации в отношении Украины. По его словам, это утверждения США, которые не предоставили доказательств выдвинутых обвинений.

В западных СМИ не раз появлялись статьи о якобы возможном российском вторжении на Украину. На фоне этого американские законодатели призывают ужесточить санкции против Москвы. Россия неоднократно отвергала данные о якобы возможном вторжении на Украину. 10 января замглавы МИД РФ Сергей Рябков отметил, что у Москвы никаких намерений напасть на Украину нет и быть не может.

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