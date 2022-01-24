Австралия начала эвакуацию семей дипломатов из Украины

Австралия начала эвакуацию семей своих дипломатов на Украине из-за якобы сохраняющейся угрозы эскалации ситуации на границе. Также власти страны рекомендуют своим гражданам покинуть Украину, передает 24 января газета Sydney Morning Herald.

По данным издания, на Украине находятся порядка 1400 граждан Австралии, при этом официального подтверждения этой информации не поступало.

Кроме того, правительство страны призвало граждан отказаться от посещения Украины и покинуть страну с учетом возможных изменений в авиасообщении государств.

«Консульские услуги и наши возможности предоставлять консульскую помощь австралийцам могут быть ограничены из-за условий на месте. Австралийцы, которые решат остаться на Украине, должны пересмотреть свои планы с точки зрения личной безопасности, быть готовыми при необходимости найти безопасное укрытие на месте», — говорится в сообщении властей.

Накануне стало известно, что Великобритания начала эвакуацию из Украины около половины сотрудников посольства. При этом диппредставительство в Киеве продолжит свою работу, дополняет «Газета.Ru».

Также в воскресенье Госдеп США распорядился начать добровольный отъезд части американского дипперсонала и членов семей дипломатов с территории Украины. Кроме того, Госдепартамент выпустил рекомендацию, в которой американским гражданам посоветовали не путешествовать в РФ из-за «сохраняющейся напряженности» на российско-украинской границе.

Представитель Госдепа указал на то, что в случае эскалации напряженности на Украине власти Соединенных Штатов не смогут вывезти своих граждан из страны. Как уточнялось, Москва «может создать ложный предлог для вторжения на Украину», однако «остаются неизвестными наверняка намерения президента РФ».

При этом в МИД Украины назвали преждевременным решение Госдепартамента. По данным ведомства, фактически кардинальных изменений в ситуации безопасности в последнее время не произошло

В свою очередь официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала распоряжение Госдепа странным и «неумным». Как предположил в беседе «Известиями» первый замглавы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, США своими действиями подталкивают Россию к военным действиям против Украины, однако Москва не реагирует на подобные провокации.

Отношения стран в последние недели обострились на фоне многочисленных спекуляций Запада и Киева на тему возможного «вторжения» России на Украину. Российская сторона многократно опровергала подобные заявления. Москва подчеркивала, что не вынашивает планы по «вторжению» на Украину, а все мероприятия по боевой подготовке войск осуществляются в пределах российской территории.