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МИД РФ назвал странным решение США об эвакуации сотрудников посольства из Украины

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Решение США об эвакуации сотрудников посольства из Украины является странным. Об этом в понедельник, 24 января, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Украина — это для них как универсальная открывашка»
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова — о внимании Запада к российскому соседу и о гарантиях безопасности

«Их информационно-политическая повестка странна, неумна», — сказала она в эфире радиостанции «Эхо Москвы», отвечая на вопрос, связана ли эта эвакуация с прошедшей 21 января в Женеве встречей главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена.

Захарова напомнила, что недавно газета The New York Times писала о якобы эвакуации сотрудников посольства РФ на Украине, однако это оказалось неправдой, оно работает в штатном режиме.

«Да, действительно перед Новым годом уехали родственники дипломатов, семьи, некоторые остались, некоторые уехали. Но, во-первых, это так вообще бывает, особенно перед Новым годом, а, во-вторых, обстановочка там в отношении наших РЗУ накалялась уже не первый год, и мы об этом говорили буквально каждый месяц», — заявила она.

Днем ранее Госдеп распорядился начать добровольный отъезд части американского дипперсонала и членов семей дипломатов с территории Украины. В департаменте подчеркнули, что гражданам Соединенных Штатов, которые сейчас находятся на Украине, также стоит рассмотреть возможность выезда.

В этот же день Госдепартамент США выпустил рекомендацию, в которой американским гражданам посоветовал не путешествовать в РФ из-за «сохраняющейся напряженности» на российско-украинской границе.

Также представитель Госдепа указал на то, что в случае эскалации напряженности на Украине власти Соединенных Штатов не смогут вывезти своих граждан из страны. Как уточнялось, Москва «может создать ложный предлог для вторжения на Украину».

Как заявил американский политолог Брюс Маркс «Известиям», эвакуация сотрудников посольства является частью истерии вокруг российского «вторжения». Он отметил, что Россия «не совершит столь рискованный и необдуманный поступок».

22 января газета The New York Times также опубликовала статью, в которой говорится, что Россия якобы начала эвакуировать своих дипломатов с Украины. В МВД РФ при этом опровергли эту информацию.

15 января замгоссекретаря Соединенных Штатов Виктория Нуланд сообщила, что Вашингтон подготовил 18 различных сценариев ограничительных мер на случай нападения РФ на Украину, детали которых раскрыть отказалась.

В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Россия не проявляет военной эскалации в отношении Украины. По его словам, это утверждения США, которые не предоставили доказательств выдвинутых обвинений.

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