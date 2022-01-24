Гендиректор ВОЗ Гебрейесус будет избран на второй срок

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус стал единственным кандидатом на предстоящих выборах в мае нового генерального директора организации. Об этом сообщили в пресс-службе ВОЗ.

Отмечается, что прием кандидатур осуществлялся до 23 сентября прошлого года, в результате Гебрейесуса предложили 28 стран-членов организации, в их числе Австрия, Ирландия, Казахстан, Бахрейн, Барбадос, Дания, Индонезия, Хорватия, Ботсвана, Острова Кука, Эстония, Финляндия, Франция, Германия, Греция, Венгрия, Испания, Кения, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Оман, Португалия, Руанда, Словакия, Швеция, Тонго, а также Тринидад и Тобаго.

Назначение нового гендиректора ВОЗ состоится во время 75-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в мае этого года по представлению Исполкома. Решение должно быть принято путем тайного голосования на ассамблее в Женеве с 22 по 28 мая.

Тедрос Аданом Гебрейесус стал гендиректором ВОЗ в 2017 году. В том же году он впервые посетил Россию, принял участие в открытии первой глобальной министерской конференции по борьбе с туберкулезом. ВОЗ проводила конференцию, совместно с Минздравом России, также присутствовали представители ООН и других международных организаций.

Вопрос о создании глобальной организации в сфере здравоохранения был поднят в 1945 году на дипломатических совещаниях по поводу основания Организации Объединенных Наций. Устав ВОЗ вступил в силу 7 апреля 1948 года — эту дату страны-участницы отмечают как Всемирный день здоровья. Ежегодно на всемирных ассамблеях здравоохранения обсуждаются важнейшие вопросы здравоохранения. В исполком ВОЗ входят представители 30 государств. Всего же в организации состоят 194 страны.