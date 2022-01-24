Ученый назвал необычный способ проникновения «Омикрона» в организм

Штамм коронавируса «Омикрон» может проникать в организм человека через глаза, с этим связано развитие конъюнктивита, сообщил 24 января основатель и генеральный директор научного центра молекулярно-генетических исследований ДНКОМ Андрей Исаев.

По его словам, есть пациенты, которые переболели «Дельта»-вариантом в октябре, а в январе повторно перенесли заражение COVID-19. Скорее всего, второй раз в организм проник именно «Омикрон».

«Для таких случаев характерно начало заболевания с конъюнктивита с последующими головными болями и насморком. Воротами для инфекции чаще всего становятся глаза», — сказал он.

Эксперт добавил, что точная симптоматика «Дельты» и «Омикрона» пока неизвестна.

Ранее в воскресенье член консультативного комитета по практике иммунизации и вакцинолог из Atrium Health Wake Forest Baptist в Северной Каролине доктор Кэтрин Полинг заявил, что основные симптомы «Омикрон»-штамма — это кашель, заложенность носа, насморк, головная боль и усталость. При этом, в отличие от штамма «Дельта», пациенты не теряют вкуса и обоняния.

В тот же день сообщалось, что о наличии штамма коронавируса «Омикрон» у детей могут свидетельствовать семь признаков. Это высокая температура, усталость, головная боль, боль в горле, насморк, чихание и кашель.

22 января правительство России утвердило план дополнительных мер для борьбы с «Омикрон»-штаммом инфекции. В частности, главы регионов РФ по поручению главы правительства Михаила Мишустина должны обеспечить исполнение плана и взять эту работу под личный контроль.

В России продолжается масштабная кампания по вакцинации. Граждане могут привиться бесплатно. В стране зарегистрировано шесть препаратов от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «ЭпиВакКорона-Н» и вакцина для подростков «Спутник M».

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