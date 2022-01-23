Гаврилов счел несерьезными угрозы отключения России от SWIFT

Отключить Россию от международной межбанковской системы SWIFT невозможно де-факто. Об этом в воскресенье, 23 января, рассказал глава делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов в беседе с YouTube-каналом «Изолента live».

«Об этом речи не идет. Это невозможно просто де-факто. Отключить Россию с нефтью, с газом, со всеми делами? Да они смеются. Это сразу было понятно: это называется сразу напугать, а потом «ой, не напугались, ну ладно, тогда не будем». Это напоминает мне животное, которое ест кактус — колется, но все равно продолжает есть», — сказал Гаврилов.

По данным Daily Telegraph, правительство Великобритании рассматривает возможность отключения РФ от SWIFT на случай гипотетического вторжения страны на Украину.

Великобритания работает с привлечением НАТО и находится в тесной координации с США, чтобы решить конфликт, «ища дипломатический путь, но готовя пакет санкций, которые поразят экономику России в самое сердце», говорится в публикации.

Американский сенатор Джин Шахин 20 января сообщила, что США проводят анализ возможного ущерба для Запада в случае отключения РФ от SWIFT.

Представитель Совета национальной безопасности США заявил Reuters, что «оценка потенциальных побочных эффектов и поиск путей уменьшения этих эффектов — это рациональное управление и стандартная практика».

Ранее, 18 января, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что Белый дом не исключает возможности отключения России от международной межбанковской системы SWIFT.

В этот день официальный представитель Кремля Дмитрий Песков призвал не ориентироваться на распространяемую в зарубежных СМИ информацию о том, что Евросоюз и Соединенные Штаты рассматривают введение санкций против российских банков. Как напомнил Песков, ранее обсуждались планы об отключении России от SWIFT, однако они не были осуществлены.

12 января группа сенаторов-демократов в США представила законопроект, предусматривающий введение новых санкций в отношении России на случай обострения ситуации вокруг Украины. По информации The Washington Post, санкции будут направлены против конкретных лиц из правительственных и военных кругов. Они коснутся банковской сферы и системы SWIFT. Белый дом поддерживает законопроект по санкциям против РФ, писала газета.

20 декабря первый заместитель председателя Банка России Ольга Скоробогатова отметила, что исключение России из международной межбанковской системы передачи информации и совершения платежей SWIFT невыгодно другим государствам. Вместе с тем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что страна быстро найдет альтернативу SWIFT, если система покажет свою ненадежность. Представитель Кремля подчеркивал, что другим государствам пора понять, что Россия — это самодостаточная и сильная страна.