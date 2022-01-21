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США изучают возможный ущерб Западу в случае отключения России от SWIFT

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США проводят анализ возможного ущерба для западных стран в случае отключения РФ от международной межбанковской системы SWIFT при ее гипотетическом вторжении на Украину. Об этом в четверг, 20 января, сообщило агентство Reuters со ссылкой на американского сенатора Джин Шахин.

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Она считает, что администрация проводит анализ того, каким будет сопутствующий ущерб от отключения России от системы SWIFT с точки зрения его влияния как на США, так и на их союзников.

Представитель Совета национальной безопасности (СНБ) Белого дома отметил, что «оценка потенциальных побочных эффектов и поиск путей уменьшения этих эффектов — это рациональное управление и стандартная практика».

Ранее, 18 января, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что Белый дом не исключает возможности отключения России от международной межбанковской системы SWIFT, консультации с партнерами на этот счет продолжаются.

При этом газета Handelsblatt со ссылкой на правительственные источники сообщила, что США и Евросоюз (ЕС) больше не рассматривают возможность отключения России от международной системы. По данным собеседников издания, в настоящее время обсуждается вопрос адресных экономических санкций в отношении крупнейших российских банков.

В этот день официальный представитель Кремля Дмитрий Песков призвал не ориентироваться на распространяемую в зарубежных СМИ информацию о том, что Евросоюз и Соединенные Штаты рассматривают введение санкций против российских банков. Как напомнил Песков, ранее обсуждались планы об отключении России от SWIFT, однако они не был осуществлены.

8 января газета The New York Times сообщила, что Вашингтон готовит пакет санкций против Москвы, который может затронуть большое количество россиян. В частности, министерство торговли США может запретить экспорт в РФ любых потребительских товаров — от мобильных телефонов и ноутбуков до холодильников и стиральных машин, содержащих детали производства США.

12 января группа сенаторов-демократов в США представила законопроект, предусматривающий введение новых санкций в отношении России на случай обострения ситуации вокруг Украины. По информации The Washington Post, санкции будут направлены против конкретных лиц из правительственных и военных кругов. Они коснутся банковской сферы и системы SWIFT. Белый дом поддерживает законопроект по санкциям против РФ, писала газета.

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