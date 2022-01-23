Джефф Безос инвестировал $3 млрд в создание лекарства от старения

Основатель корпорации Amazon Джефф Безос вложил $3 млрд в стартап по борьбе со старением под названием Alto Labs. Об этом 20 января сообщает газета The Sunday Times.

Отмечается, что одним из первых участников проекта стал бывший главный научный сотрудник британской фармацевтической компании GlaxoSmithKline Хэл Бэррон. В проекте примут участие и нобелевские лауреаты Шинья Яманака и Дженнифер Дудна.

На пути к результату ученые планируют изучить процесс репрограммирования клеток — их возврат в состояние стволовых.

Успех проекта гарантировать рано, однако предполагается, что исследователи смогут сделать новые открытия в области борьбы со старением, добавляет издание.

В ноябре 2020 года сообщалось, что Джефф Безос выделит $791 млн на сохранение планеты путем создания экологических инноваций. Деньги были запланированы для 16 организаций, а именно мировых фондов и институтов.

В феврале того же года Джефф Безос объявил об открытии Фонда Земли (Bezos Earth Fund) для борьбы с климатическими изменениями с инвестициями в $10 млрд в виде стартового капитала.

Ранее, в январе, корпорация Amazon сообщила, что инвестирует $1 млрд на развитие малого и среднего бизнеса в Индии на рынке онлайн-торговли.