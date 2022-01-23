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Джефф Безос инвестировал $3 млрд в создание лекарства от старения

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Основатель корпорации Amazon Джефф Безос вложил $3 млрд в стартап по борьбе со старением под названием Alto Labs. Об этом 20 января сообщает газета The Sunday Times.

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Отмечается, что одним из первых участников проекта стал бывший главный научный сотрудник британской фармацевтической компании GlaxoSmithKline Хэл Бэррон. В проекте примут участие и нобелевские лауреаты Шинья Яманака и Дженнифер Дудна.

На пути к результату ученые планируют изучить процесс репрограммирования клеток — их возврат в состояние стволовых.

Успех проекта гарантировать рано, однако предполагается, что исследователи смогут сделать новые открытия в области борьбы со старением, добавляет издание.

В ноябре 2020 года сообщалось, что Джефф Безос выделит $791 млн на сохранение планеты путем создания экологических инноваций. Деньги были запланированы для 16 организаций, а именно мировых фондов и институтов.

В феврале того же года Джефф Безос объявил об открытии Фонда Земли (Bezos Earth Fund) для борьбы с климатическими изменениями с инвестициями в $10 млрд в виде стартового капитала.

Ранее, в январе, корпорация Amazon сообщила, что инвестирует $1 млрд на развитие малого и среднего бизнеса в Индии на рынке онлайн-торговли.

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