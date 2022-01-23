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Глава Pfizer заявил о возможной ежегодной вакцинации от COVID-19

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Генеральный директор американской биофармацевтической компании Pfizer Альберт Бурла сообщил о планах своей компании сделать прививку от коронавируса ежегодной, чтобы люди охотнее соглашались вакцинироваться от COVID-19.

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«Я надеюсь, что мы сможем разработать вакцину, которой надо будет прививаться раз в год. Так проще будет убедить людей вакцинироваться», — отметил он в эфире программы израильского телеканала «Хадашот Соф Ха-Шавуа».

Сейчас израильтяне делают вторую прививку от коронавируса, если с момента предыдущей прошло больше четырех месяцев.

Кампания по вакцинации израильтян препаратом Pfizer началась 20 декабря 2020 года.

21 января в Японии одобрили применение препарата Pfizer для вакцинации детей от COVID-19 в возрасте от пяти до 11 лет. При этом дозы вакцины для детей этого возраста составят одну треть от дозы для вакцинации взрослых, сообщили в Минздраве страны.

11 января Альберт Бурла заявил о том, что в марте этого года будет готова эффективная от «Омикрон»-штамма вакцина.

22 ноября в компании Pfizer и BioNTech заявили об эффективности их вакцины на 100% для защиты детей 12–15 лет от заражения коронавирусом.

В ноябре прошлого года в Израиле стартовала вакцинация от коронавируса детей в возрасте от 5 до 11 лет препаратом Pfizer.

В России продолжается масштабная кампания по вакцинации. Граждане могут привиться бесплатно. В стране зарегистрировано шесть препаратов от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «ЭпиВакКорона-Н» и вакцина для подростков «Спутник M».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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