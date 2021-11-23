В Израиле началась вакцинация детей от коронавируса

В Израиле стартовала вакцинация от коронавируса детей в возрасте от 5 до 11 лет. Об этом 23 ноября сообщает пресс-служба главы правительства.

Отмечается, что процедуру прошел девятилетний сын премьер-министра Нафтали Беннета Давид.

«Сегодня мы начинаем всеизраильскую кампанию по вакцинации детей, прежде всего чтобы их защитить. Сейчас сделали прививку Давиду. Это защищает и наших детей, и наших родителей, и все Государство Израиль», — приводит пресс-служба слова Беннета.

Уточняется, что прививают детей препаратом Pfizer.

14 ноября сообщалось, что в Израиле утвердили рекомендацию о проведении вакцинации от COVID-19 среди детей в возрасте от 5 до 11 лет.

Кампания по вакцинации израильтян американским препаратом Pfizer началась 20 декабря 2020 года. По информации местного минздрава, первую дозу получили 6,2 млн жителей страны, вторую — 5,7 млн, третью — 4,1 млн. При этом общая численность населения в государстве составляет 9,3 млн человек.

28 октября стало известно о том, что Израиль разрешил с 15 ноября въезд туристам после вакцинации «Спутником V». Прилететь можно исключительно в аэропорт имени Бен-Гуриона в Тель-Авиве, а по прибытии необходимо будет временно оставаться на карантине.

По информации пресс-службы израильского минздрава, въезд в страну разрешен тем иностранным гражданам, которые получили две прививки «Спутником V» не ранее 14 дней до начала поездки и не позднее шести месяцев на момент завершения поездки.

Российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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