Привитые вакциной «Спутник V» туристы смогут посещать Израиль

Израиль разрешил въезд туристам после вакцинации «Спутником V». Новые правила въезда начнут действовать с 15 ноября. Прилететь можно только в аэропорт имени Бен-Гуриона в Тель-Авиве, передает телеканал «Известия». По прибытии необходимо будет временно оставаться на карантине. Ограничения снимут после положительного результата теста на наличие антител.

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