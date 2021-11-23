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Эксперты оценили целесообразность вакцинации детей от COVID-19

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Вакцинация от коронавируса детей младше 12 лет должна быть одобрена только в том случае, если во время клинических испытаний не выявят редкие побочные эффекты, а преимущества препарата будут точно перевешивают риск для детей. Такое мнение «Известиям» высказали иностранные эпидемиологи.

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В настоящее время несколько стран — США, Канада, Израиль, Япония и Китай — приступили или объявили о планах прививать от COVID-19 детей в возрасте от 5 до 11 лет. Коста-Рика и вовсе стала первой в мире страной, которая объявила уколы от коронавируса обязательными для всех детей, начиная с 5 лет, внеся этот вирус в обширный и обязательный календарь детских прививок.

При этом ряд стран также начал исследования на предмет целесообразности прививания от коронавируса детей младшего возраста.

«Для детей со сложными заболеваниями был бы более ясный ответ (на этой неделе у нас умер ребенок в возрасте до 10 лет), но для здоровых детей речь идет не столько о риске тяжелого заболевания в самом начале, сколько о риске мультисистемного воспалительного заболевания, которое мы начинаем видеть в Австралии. Это то, что эксперты будут сопоставлять с очень небольшим риском неблагоприятной реакции на вакцину», — пояснила, в частности, профессор-эпидемиолог австралийского Университета Дикина Кэтрин Беннетт, поясняя, почему в Австралии пока не принято решение о целесообразности вакцинации детей младшего возраста.

В свою очередь, глава Глобальной сети оповещения о вспышках болезней и реагирования на них ВОЗ и председатель Национального комитета по профилактике и контролю инфекций минздрава Сингапура Дейл Фишер отметил, что вакцины хорошо работают для предотвращения тяжелых заболеваний, но они редко встречаются у детей.

«Одной из причин их вакцинации может быть желание ограничить передачу инфекции уязвимым группам населения, но, к сожалению, вакцины не так хороши для предотвращения легких или бессимптомных заболеваний, и передача все еще происходит, особенно через несколько месяцев после вакцинации», — пояснил «Известиям» существующие сомнения.

При этом вакцинация подростков 12-18 лет, развернутая во многих странах, показала себя успешной. Как заявили компании Pfizer и BioNTech в совместном пресс-релизе 22 ноября, их вакцина против COVID-19 на 100% эффективна для защиты детей 12-15 лет от заражения коронавирусом.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Молодо-велено: кто в мире прививает детей от коронавируса

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