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В Японии одобрили препарат Pfizer для вакцинации детей от пяти до 11 лет

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Министерство здравоохранения, труда и благосостояния Японии одобрило применение препарата компании Pfizer для вакцинации детей в возрасте от пяти до 11 лет от коронавируса. Об этом сообщили в пятницу, 21 января, в ведомстве.

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Отмечается, что дозы вакцины для детей этого возраста составят одну треть от дозы для вакцинации взрослых. Активные ингредиенты взрослого и детского препаратов одинаковы.

11 января генеральный директор биофармацевтической компании Pfizer Альберт Бурла заявил о том, что в марте этого года будет готова эффективная от «Омикрон»-штамма вакцина.

6 января сообщалось, что федеральные центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) США рекомендовали применение бустерных прививок против коронавируса компаний Pfizer и BioNTech для подростков в возрасте от 12 до 15 лет.

22 ноября в компании Pfizer и BioNTech заявили об эффективности их вакцины на 100% для защиты детей 12–15 лет от заражения коронавирусом.

В России продолжается масштабная кампания по вакцинации. Граждане могут привиться бесплатно. В стране зарегистрировано шесть препаратов от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «ЭпиВакКорона-Н» и вакцина для подростков «Спутник M».

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