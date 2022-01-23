В МИД РФ не исключили провокаций США и Украины накануне Олимпиады

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что США и Украина могут готовить провокации как информационного, так и военного характера. Об этом она написала в субботу, 22 января, в своем Telegram-канале.

Соответствующий ответ Захаровой последовал после того, как агентство Bloomberg опубликовало материал о том, что председатель КНР Си Цзиньпин якобы просил президента РФ Владимира Путина «не нападать на Украину во время Олимпиады, чтобы не портить праздник».

«Агентство Bloomberg давно уже перестало быть чем-то самостоятельным. А теперь еще и приличным. <…> Это уже не фейк, это уже информационная спецоперация соответствующих американских служб через Bloomberg», — говорится в сообщении.

По словам Захаровой, американские СМИ «прокачали» информационный фон на предмет «намерений России напасть на Украину», используя фейки.

Вместе с тем газета The New York Times 17 января опубликовала статью, в которой со ссылкой на американские и украинские официальные лица говорится, что Россия якобы начала эвакуировать своих дипломатов с Украины. В Министерстве внутренних дел РФ опровергли эту информацию и сообщили, что российское посольство в Киеве работает в штатном режиме.

По словам Захаровой, американские СМИ утратили культуру проверки публикуемых данных. Дипломат раскритиковала журналистов за то, что они даже не позвонили в МИД, прежде чем распространять подобную информацию.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, в свою очередь, 18 января сообщила о том, что Россия якобы готовилась эвакуировать семьи своих дипломатов с Украины в конце декабря — начале января. При этом она не смогла дать оценку причинам, по которым это должно было произойти, а также значения этих шагов.

В западных СМИ не раз появлялись статьи о якобы возможном российском вторжении на Украину. На фоне этого американские законодатели призывают ужесточить санкции против Москвы. Россия неоднократно отвергала данные о якобы возможном вторжении на Украину. 10 января замглавы МИД РФ Сергей Рябков отметил, что у Москвы никаких намерений напасть на Украину нет и быть не может.

18 января глава МИД РФ Сергей Лавров призвал госсекретаря США Энтони Блинкена не тиражировать спекуляции о якобы готовящейся российской агрессии на Украине, а заставить Киев выполнять Минские соглашения.