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Посольство США в Киеве запросило у Госдепартамента разрешение персоналу уехать из Украины

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Посольство США в Киеве попросило у Госдепартамента разрешения для всех представителей неосновного персонала и их семей покинуть Украину. Вашингтон может начать эвакуацию на следующей неделе, сообщил 21 января телеканал CNN со ссылкой на источники.

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Согласно данным журналистов, эта тема обсуждалась в ходе визита госсекретаря Энтони Блинкена в Киев. Тогда украинский лидер Владимир Зеленский назвал возможную эвакуацию «чрезмерной реакцией.

Слухи о подготовке отъезда сотрудников американской дипмиссии в Киеве появляются не впервые. Также в декабре агентство Bloomberg сообщило, что Вашингтон рассматривает возможность эвакуации семей дипломатов с Украины.

Отмечалось, что это связано с якобы наращиванием сил ВС России на границе с Украиной, а решение по вопросу эвакуации может быть принято в течение нескольких дней.

21 января пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки указала, что власти Соединенных Штатов ведут интенсивное планирование на случай чрезвычайных ситуаций. Псаки напомнила, что в декабре американское внешнеполитическое ведомство рекомендовало гражданам страны воздержаться от поездок на Украину из-за пандемии COVID-19, а также из-за якобы «возросших угроз со стороны России».

В последние месяцы западные СМИ и политики регулярно обвиняют РФ в якобы подготовке нападения на Украину из-за перемещения российских военных на западных рубежах страны.

На фоне этого в США звучат угрозы новых санкций и «жесткого ответа». Москва многократно опровергла домыслы о подготовке нападения, отмечая, что силы РФ могут проводить учения на своей территории по своему усмотрению.

16 января пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что Россия не проявляет военной эскалации в отношении Украины.

Глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркивал, что страна никогда не угрожала украинскому народу. Слухи о «вторжении» опровергает и сам Киев.

20 января секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов в очередной раз также отметил, что не видит признаков подготовки России к нападению. Владимир Зеленский выступил с обращением к украинцам и призвал их не паниковать из-за слухов.

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