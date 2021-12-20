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Госдеп США рекомендовал не ездить на Украину из-за «угрозы» от России

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Госдепартамент США рекомендовал американцам воздержаться от поездок на Украину из-за пандемии COVID-19, а также из-за якобы «возросших угроз со стороны России». Об этом в понедельник, 20 декабря, говорится в заявлении, опубликованном на сайте ведомства.

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«Госдепартамент продолжает рекомендовать американским гражданам <…> пересмотреть решение о поездке [на Украину] в связи с возросшими угрозами со стороны России. Проявляйте повышенную осторожность из-за преступности и гражданских беспорядков», — следует из материала пресс-службы внешнеполитического ведомства.

Уточняется, что в Крыму и Донбассе, которые по мнению американских властей являются украинской территорией, «наблюдается повышенный риск».

«Граждане США должны знать о сообщениях, согласно которым Россия планирует серьезные военные действия против Украины. Гражданам США также следует помнить, что условия безопасности, особенно вдоль границ Украины, в оккупированном Россией Крыму и на контролируемой Россией восточной части Украины, непредсказуемы и могут ухудшиться без предварительных предупреждений», — говорится в документе.

По мнению представителей Госдепа, американцы, которые все же решили поехать на Украину, должны иметь в виду, что военные действия серьезно повлияют на способность посольства США оказывать помощь гражданам при выезде из страны.

В заявлении также указано, что Белый дом «ограничивает поездки госслужащих в восточные районы Донецкой и Луганской областей и прилегающие регионы».

Ранее, 17 декабря, МИД РФ опубликовал проекты договора России с США и НАТО о гарантиях безопасности. Документы уже переданы Вашингтону и его союзникам. Как следует из документов, в частности, альянс должен отказаться от ведения любой военной деятельности на территории Украины и других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии.

В тот же день замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что втягивание Украины в НАТО и перспектива размещения у границ РФ ударных ракетных комплексов альянса являются неприемлемой угрозой для безопасности. Москва требует отзыва решения саммита НАТО 2008 года в Бухаресте о том, что Украина и Грузия станут членами альянса. Однако готовности к этому со стороны Запада нет, добавил Рябков.

Как убежден постпред России в Евросоюзе Владимир Чижов, США при помощи партнеров по НАТО обострили и без того сложную ситуацию на Украине до предела. По его словам, заявления российских официальных лиц в западных СМИ подвергаются цензурированию. Россию делают «агрессором», не имея на то весомых аргументов, указал он.

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