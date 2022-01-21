На юго-западе Японии произошло землетрясение магнитудой 6,3

Землетрясение магнитудой 6,3 произошло на юго-западе Японии у острова Кюсю. Это следует из данных геологической службы США (USGS).

Подземные толчки были зафиксированы в 1:08 субботы по местному времени.

Очаг землетрясения залегал под водой на глубине 42 км, передает RT.

Ранее в этот день землетрясение магнитудой 5,2 произошло около Южных Курил в Тихом океане. Подземные толчки ощущались в 10:59 по местному времени (2:59 мск). Эпицентр толчка располагался в 80 км восточнее села Малокурильское на острове Шикотан. Глубина очага составила 58 км.

Толчок почувствовали жители населенных пунктов на островах Кунашир и Итуруп. Ощутимость сейсмособытия составила от двух до трех баллов.

О жертвах не сообщалось. На данный момент оперативная группа осматривает здания на предмет возможных повреждений.