Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
В Белом доме анонсировали дополнительную военную помощь Украине
Мир
На юго-западе Японии произошло землетрясение магнитудой 6,3
Мир
На Украине пожаловались на истекающий срок годности оружия из Британии
Общество
ФМБА подало заявку на регистрацию препарата «МИР 19» против COVID-19
Мир
Швейцария заявила о готовности снова принять у себя саммит Россия–США
Мир
Генсек ООН предупредил о возможности появления более опасного штамма коронавируса
Интернет
Google могут оштрафовать на 4 млн рублей за неудаление контента
Мир
Страны Балтии передадут Украине противовоздушные и противотанковые ракеты
Мир
В ФРГ заявили об ожидании завершения сертификации СП-2 летом 2022 года
Происшествия
В Дагестане зафиксировали землетрясение магнитудой 4,9

На юго-западе Японии произошло землетрясение магнитудой 6,3

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Землетрясение магнитудой 6,3 произошло на юго-западе Японии у острова Кюсю. Это следует из данных геологической службы США (USGS).

Шаткое положение: как россиян спасают от землетрясений
Сейсмоопасное жилье хотят приравнять к аварийному и включить в программу расселения

Подземные толчки были зафиксированы в 1:08 субботы по местному времени.

Очаг землетрясения залегал под водой на глубине 42 км, передает RT.

Ранее в этот день землетрясение магнитудой 5,2 произошло около Южных Курил в Тихом океане. Подземные толчки ощущались в 10:59 по местному времени (2:59 мск). Эпицентр толчка располагался в 80 км восточнее села Малокурильское на острове Шикотан. Глубина очага составила 58 км.

Толчок почувствовали жители населенных пунктов на островах Кунашир и Итуруп. Ощутимость сейсмособытия составила от двух до трех баллов.

О жертвах не сообщалось. На данный момент оперативная группа осматривает здания на предмет возможных повреждений.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022