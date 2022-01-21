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Землетрясение магнитудой 5,2 произошло около южных Курил

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Согласно данным Сахалинском филиале единой геофизической службы РАН, 21 января около южных Курил в Тихом океане произошло землетрясение магнитудой 5,2.

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Сейсмологи передали, что подземные толчки ощущались в 10:59 по местному времени (2:59 мск). Эпицентр толчка располагался в 80 км восточнее села Малокурильское на острове Шикотан. Глубина очага составила 58 км.

Как рассказали специалисты «РИА Новости», толчок почувствовали жители населенных пунктов на островах Кунашир и Итуруп. Ощутимость сейсмособытия составила от двух до трех баллов.

О жертвах не сообщалось. На данный момент оперативная группа осматривает здания на предмет возможных повреждений.

Ранее, 15 января, после извержения подводного вулкана у островов Тонга на Курилах была объявлена угроза цунами высотой до 3 м. Отмечалось, что угрозы населению и территории России нет.

21 декабря сейсмологи зарегистрировали землетрясение в акватории Тихого океана вблизи Курильских островов. Подземные толчки ощутили жители Южно-Курильска, а также сел Малокурильское и Крабозаводское. Магнитуда землетрясения составила 4,9. Очаг находился в 35 км к юго-востоку от Южно-Курильска и залегал на глубине 100 км.

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