Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Bloomberg узнало о планах США по эвакуации семей дипломатов с Украины
Мир
Эрдоган счел возможными телефонные переговоры с Путиным
Интернет
Google могут оштрафовать на 4 млн рублей за неудаление контента
Общество
В Московском регионе продлили предупреждение о гололедице
Мир
Лавров назвал промежуточной состоявшуюся встречу с Блинкеном
Мир
В ФРГ заявили об ожидании завершения сертификации СП-2 летом 2022 года
Мир
Лавров отметил готовность Путина к переговорам с Байденом
Общество
Россиянам рассказали о возможности получить налоговые вычеты за 2021 год
Общество
ФМБА подало заявку на регистрацию вакцины против COVID-19 «Конвасэл»
Политика
Пушков призвал США прекратить поставки оружия на Украину

В СБ ООН заявили об отслеживании ситуации с переговорами Москвы и Вашингтона

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Совет Безопасности ООН отслеживает ситуацию с ходом переговоров между Россией и США. Об этом заявила в пятницу, 21 января, председатель Совбеза, постоянный представитель Норвегии при всемирной организации Мона Юуль.

Переговоры госсекретаря США Энтони Блинкена и главы МИД РФ Сергея Лаврова прошли в Женеве ранее в пятницу. Они длились полтора часа. Российский министр отметил, что США согласились предоставить РФ письменные ответы на предложения по гарантиям безопасности на следующей неделе. Блинкен, в свою очередь, назвал переговоры с российским коллегой откровенными и субстантивными.

Степень отвлеченности: почему ЕС не приглашают на переговоры по безопасности
И как Брюссель видит свою роль в консультациях РФ с США и НАТО

«Мы должны выяснить, что произошло. Мы отслеживаем ситуацию», — сказала Юуль в беседе с ТАСС.

Ранее в этот день заместитель МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Россия будет принимать «серьезные политические решения», если ответ США и НАТО по гарантиям безопасности будет разочаровывающим. По его словам, роль дипломатии в любом случае остается центральной.

В январе в три этапа прошли переговоры о гарантиях безопасности. 10 января состоялась встреча делегаций России и США в Женеве. 12 января в Брюсселе прошло заседание Совета Россия–НАТО, а 13 января завершились консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

Рябков указал на то, что США и НАТО не готовы идти навстречу российским предложениям по гарантиям безопасности. По его словам, позиция НАТО по вопросу нерасширения альянса «непробиваемая», что вызывает тревогу. Замминистра также подчеркивал, что вопрос нерасширения НАТО является ключевым для национальной безопасности РФ.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022