В СБ ООН заявили об отслеживании ситуации с переговорами Москвы и Вашингтона

Совет Безопасности ООН отслеживает ситуацию с ходом переговоров между Россией и США. Об этом заявила в пятницу, 21 января, председатель Совбеза, постоянный представитель Норвегии при всемирной организации Мона Юуль.

Переговоры госсекретаря США Энтони Блинкена и главы МИД РФ Сергея Лаврова прошли в Женеве ранее в пятницу. Они длились полтора часа. Российский министр отметил, что США согласились предоставить РФ письменные ответы на предложения по гарантиям безопасности на следующей неделе. Блинкен, в свою очередь, назвал переговоры с российским коллегой откровенными и субстантивными.

«Мы должны выяснить, что произошло. Мы отслеживаем ситуацию», — сказала Юуль в беседе с ТАСС.

Ранее в этот день заместитель МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Россия будет принимать «серьезные политические решения», если ответ США и НАТО по гарантиям безопасности будет разочаровывающим. По его словам, роль дипломатии в любом случае остается центральной.

В январе в три этапа прошли переговоры о гарантиях безопасности. 10 января состоялась встреча делегаций России и США в Женеве. 12 января в Брюсселе прошло заседание Совета Россия–НАТО, а 13 января завершились консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

Рябков указал на то, что США и НАТО не готовы идти навстречу российским предложениям по гарантиям безопасности. По его словам, позиция НАТО по вопросу нерасширения альянса «непробиваемая», что вызывает тревогу. Замминистра также подчеркивал, что вопрос нерасширения НАТО является ключевым для национальной безопасности РФ.